İhracatta miktar arttı, değer düştü

Eylül ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 2.3 azalırken, miktar endeksi yüzde 25.2 arttı. Dış ticaret haddi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan azalarak 102.1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eylül ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. İhracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 azaldı.

© AA / Eren Bozkurt Ticaret Bakanı Pekcan: Ekimde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8.1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.2 azalırken yakıtlarda yüzde 28.5 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2018 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 0.2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5.5 ve yakıtlarda yüzde 28.4 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.6 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2018 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

Dünya gazetesinin aktardığına göre, ihracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13.7, yakıtlarda yüzde 12,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 26.7 arttı.

İhracat miktar endeksi 2018 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 8.9 arttı.

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21.1 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2018 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 18,8 azaldı.

DIŞ TİCARET HADDİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Eylül ayında 106,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5 puan azalarak, 2018 yılı Eylül ayında 101.6 oldu.

Dış ticaret haddi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan azalarak 102.1 oldu.