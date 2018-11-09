Ticaret Bakanı Pekcan'dan İran'la ticaret açıklaması

Türkiye, İran ile tercihli ticaret anlaşmasını genişletmeyi hedefliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Percan, "Yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen İran'la mevcut tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi hedefine yönelik temaslarımız 2019 yılında da devam edecektir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin sunumunu yapan Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar ve serbest ticaret anlaşmaları ile tercihli ticaret anlaşmalarına ilişkin bilgi de verdi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin AB ile ticari ilişkilerde en önemli gündem maddesini oluşturduğunu vurgulayan Pekcan, "Yadsınamaz faydalarına rağmen, ülkemizi tam üyeliğe taşıyacak geçici bir düzenleme olarak görülen Gümrük Birliği'nin, Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan büyük dönüşüm karşısında gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çerçevede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmaları başlattık" dedi.

Pekcan, şöyle devam etti: "Süreç kapsamında, Gümrük Birliği'nde karşılaşılan yapısal sorunların ele alınması ve AB ile tarım, kamu alımları, e-ticaret ve hizmetler alanlarında karşılıklı pazar açılımları sağlanmasını amaçlıyoruz. Müzakerelere hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları Bakanlığımız koordinasyonunda yürütüyoruz. Resmi müzakereleri, Avrupa Komisyonu'nun, Konsey'den yetki almasını müteakip başlatmayı öngörüyoruz. Önde gelen STK'lar ile İstişare Kurulu kurduk ve işbirliği içinde ortak çalışıyoruz. STK'larımızı ve özel sektör temsilcilerimizi de yurt dışı paydaşları ile birlikte sürece aktif şekilde destek vermeleri için teşvik ediyor ve cesaretlendiriyoruz."

'25 ÜLKE İLE İMZALANAN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ 21'İ YÜRÜRLÜKTE'

© AA / Fatih Kurt Ticaret Bakanı Pekcan, yeni dönemin yol haritasını açıkladı: Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek

Ticaret bakanı Pekcan, ihracatı artırmak, sanayinin rekabetçiliğini güçlendirmek ve Türkiye'ye yabancı sermaye çekmek amacıyla mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve kamu alımlarını içeren yeni nesil kapsamlı ve derin Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) müzakere ettiklerini söyledi.

2018 yılı itibarıyla, 25 ülke ile imzalanan STA'ların 21'i yürürlükte olduğunu kaydeden Pekcan, "Güney Kore ile Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmalarını yürürlüğe koyduk. Ayrıca, Venezuela ile STA imzaladık. Katar ile de Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını yılsonunda imzalamayı öngörüyoruz. Ukrayna, Japonya, Tayland ve Endonezya gibi ülkeler ile müzakerelerimiz ise devam ediyor. İlave olarak AB'den ayrılma sürecinde olan İngiltere ile de kısa vadede mevcut pazara giriş avantajlarının korunmasına, orta-uzun vadede ise geniş ve kapsamlı bir STA akdedilmesine yönelik görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu.

'İRAN İLE TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR'

İhracatı artırmak amacına yönelik olarak, belirli ürünlerde karşılıklı tarife indirimine gidilecek tercihli ticaret anlaşması (TTA) müzakerelerini de sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, 2018 yılında devam ettiğimiz Özbekistan, Azerbaycan, Moritanya ve Mozambik ile TTA imzalanması yönündeki çalışmalarımıza 2019 yılında hız vereceğiz. Yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, İran ile de mevcut TTA'nın genişletilmesi hedefine yönelik temaslarımız 2019 yılında da devam edecektir."

'IRAK VE GÜRCİSTAN İLE YENİ HUDUT KAPILARI AÇILACAK'

© AA / Halil Fidan Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı

Pekcan, başta bölge ülkeleri ile olmak üzere çeşitli işbirliği mekanizmalarının kurulduğunu söyledi.

Bakan Pekcan, "2018 yılında Karadağ ile Gümrük Konularında Karşılıklı İdari İşbirliği Anlaşması'nı yürürlüğe koyduk ve Arnavutluk ile Ortak Gümrük Komitesi kurduk. Irak ve Gürcistan ile yeni hudut kapılarının açılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.