ATOR: 2019 yazında Türkiye tatil fiyatları yüzde 30-50 oranında artabilir

Gazetecilere konuşan Lomidze, "Yüzde 95 olasılıkla Türkiye 2019 yazında fiyatları gözden geçirecek. Bunun hesaplamalarda euro kullanımına geçilmesiyle bir alakası yok. Ürünlerin ana fiyatı bu yılda olduğundan daha fazla olacak. Fiyatlar geçtiğimiz yaza kıyasla yüzde 30-50 daha fazla olabilir" dedi.

Lomidze, bu durumun sadece Rusya’da değil Avrupa ülkelerinde de Türkiye’ye yönelik taleplerin artmasından kaynaklandığını, turizm alanında çalışanların artan taleple birlikte daha fazla kazanmak istediğini ifade etti.