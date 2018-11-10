'İtalya, Toksöz Grup'un fabrika kapatma kararı sonrası Pernigotti için kriz masasını toplayacak'

İtalya'nın tanınmış çikolata markalarından biri olan Pernigotti'nin bu ülkedeki üretime son vereceği ve 100 işçinin işten çıkarılacağı haberi, ülkede sendikalardan politikacılara kadar geniş bir kesimden tepki çekmişti.
Tepkiler ve hükümete yapılan çağrılar üzerine Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 15 Kasım'da bir kriz masası toplama kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kriz masası toplantısında Pernigotti ile ilgili 'üretim ve istihdam durumunun' görüşüleceği belirtildi.
İktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden bir grup milletvekili de ortak bir açıklama yaparak hükümetin İtalya'nın önde gelen markalarından biri olan Pernigotti'yi korumak için çalışacağını bildirdi.
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