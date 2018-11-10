'İtalya, Toksöz Grup'un fabrika kapatma kararı sonrası Pernigotti için kriz masasını toplayacak'

İtalya'nın köklü çikolata markalarından Pernigotti'yi 2013'te satın alan Toksöz Grup'un, markanın ülkedeki tarihi fabrikasını kapama kararı üzerine İtalyan hükümeti harekete geçti. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı gelecek hafta Pernigotti vakasını görüşmek üzere bir kriz masası toplayacak.

© Fotoğraf : Twitter Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre Toksöz Grup, 1860'tan beri İtalya'nın kuzeyindeki Novi Ligure'de üretim yapan Pernigotti markasının buradaki fabrikasını kapama kararı almıştı. Bu haber İtalyan basınında, Pernigotti'nin İtalya'da üretime son vereceği ve üretimi tamamen Türkiye'ye kaydıracağı şeklinde yer almıştı.

İtalya'nın tanınmış çikolata markalarından biri olan Pernigotti'nin bu ülkedeki üretime son vereceği ve 100 işçinin işten çıkarılacağı haberi, ülkede sendikalardan politikacılara kadar geniş bir kesimden tepki çekmişti.

Tepkiler ve hükümete yapılan çağrılar üzerine Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 15 Kasım'da bir kriz masası toplama kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kriz masası toplantısında Pernigotti ile ilgili 'üretim ve istihdam durumunun' görüşüleceği belirtildi.

İktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden bir grup milletvekili de ortak bir açıklama yaparak hükümetin İtalya'nın önde gelen markalarından biri olan Pernigotti'yi korumak için çalışacağını bildirdi.