Haftanın kazandıranı dolar

Bu hafta, yatırım araçlarından döviz kazandırırken, borsa ve altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1.36'lık kayıpla kapattı.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1.22'lik artışla 5.4800 liraya yükselirken, euronun satış fiyatı ise yüzde 0.48'lik kazançla 6.2190 lira oldu.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Dolarda yükseliş eğilimi devam ediyor

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0.84'lük azalışla 213.50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0.83'lük düşüşle bin 427 liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1.36'lık kayıpla 92.839,21 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.127,06 puanı, en yüksek ise 96.282,05 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 0.40'lık artışla 100.952.25 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 1.02'lik kazançla 107.736.72 puana yükseldi.