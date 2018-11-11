Haftanın kazandıranı dolar

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1.22'lik artışla 5.4800 liraya yükselirken, euronun satış fiyatı ise yüzde 0.48'lik kazançla 6.2190 lira oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1.36'lık kayıpla 92.839,21 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.127,06 puanı, en yüksek ise 96.282,05 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 0.40'lık artışla 100.952.25 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 1.02'lik kazançla 107.736.72 puana yükseldi.
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