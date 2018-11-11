İstanbul'da yolcu sayısı 6.5 milyon arttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-ekim döneminde, İstanbul'daki tüm havalimanlarında, taşınan yolcu sayısı ile uçuş trafiğinde artış yaşandı.
On aylık dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 195 bin 478 sefer yapıldı. İç hatlarda 123 bin 227, dış hatlarda 72 bin 251 sefer, bu havalimanından düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı devlet başkanları ile temsilcilerinin katıldığı törenle 29 Ekim'de ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı'nda 31 Ekim'de bazı tarifeli seferler yapıldı.
SEFERLERİN YÜZDE 44'Ü İSTANBUL ÇIKIŞLI
Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'daki havalimanlarından, iç ve dış hatlarda 571 bin 639 sefer icra edilmişti. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla 15 bin 995 seferlik artış yaşandı.
Bu yılın aynı döneminde, Türkiye'deki tüm havalimanlarından 766 bin 350'si iç hat, 566 bin 749'u dış hat olmak üzere 1 milyon 333 bin 99 sefer yapıldı. Böylece, söz konusu dönemde, Türkiye'de düzenlenen tüm seferlerin yaklaşık yüzde 44'ünün İstanbul çıkışlı ve varışlı icra edildiği belirlendi.
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