İstanbul'da yolcu sayısı 6.5 milyon arttı

Bu yılın ilk 10 ayında, İstanbul'daki tüm havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre 6 milyon 565 bin 599 arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-ekim döneminde, İstanbul'daki tüm havalimanlarında, taşınan yolcu sayısı ile uçuş trafiğinde artış yaşandı.

Bu yılın ilk 10 ayında, Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 116 bin 757, dış hatlarda 275 bin 393 sefer düzenlendi. Bu dönemde, havalimanından 392 bin 150 geliş ve gidiş seferi yapıldı.

On aylık dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 195 bin 478 sefer yapıldı. İç hatlarda 123 bin 227, dış hatlarda 72 bin 251 sefer, bu havalimanından düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı devlet başkanları ile temsilcilerinin katıldığı törenle 29 Ekim'de ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı'nda 31 Ekim'de bazı tarifeli seferler yapıldı.

SEFERLERİN YÜZDE 44'Ü İSTANBUL ÇIKIŞLI

© AFP 2018 / STEFFI LOOS THY'nin 2017'deki yolcu sayısı 68 milyonu geçti

Kısmi olarak uçuş icra edilen İstanbul Havalimanı'nda, geçen ay iç hatta 5, dış hatta 1 olmak üzere 6 sefer düzenlendi. İstanbul'daki havalimanlarında, bu yılın 10 ayında 587 bin 634 uçuş gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'daki havalimanlarından, iç ve dış hatlarda 571 bin 639 sefer icra edilmişti. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla 15 bin 995 seferlik artış yaşandı.

Bu yılın aynı döneminde, Türkiye'deki tüm havalimanlarından 766 bin 350'si iç hat, 566 bin 749'u dış hat olmak üzere 1 milyon 333 bin 99 sefer yapıldı. Böylece, söz konusu dönemde, Türkiye'de düzenlenen tüm seferlerin yaklaşık yüzde 44'ünün İstanbul çıkışlı ve varışlı icra edildiği belirlendi.