Kayıt
15:45 12 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    TL - para

    'Asgari ücrette en az yüzde 25 artış olacağını söylemek abartılı olmaz'

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 44

    Türkiye bu yıl, son 15 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayı itibarıyla yıllık yüzde 25.24 oranında arttı. Enflasyondaki bu gelişmelere bağlı olarak 2019 yılında uygulanacak asgari ücrette en az yüzde 25 oranında artış olacağını söylemek abartılı olmaz.

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2019 yılında uygulanacak asgari ücret gelecek ay belli olacak. Asgari ücret artışı genel olarak bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirleniyor. Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 7.92 oranında artırıldı. 2017'de yüzde 11.92 oranındaki enflasyona karşın, 2018 yılında uygulanan asgari ücret yüzde 14.18 oranında artırıldı. Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık enflasyon yüzde 25.24 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 23.5 enflasyon tahminine yer verildi. Bu durumda 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin en az yüzde 25 oranında artırılması söz konusu.

    HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen
    © AA /
    HDP'li Bilgen: 280 dolarlık asgari ücret Avrupa'nın neresinde var?
    Asgari ücret son üç yıldır yıllık olarak belirleniyor, yıl boyunca aynı kalıyor. 2015 ve önceki yıllarda ise 6'şar aylık dönemlerde artırılıyordu. Yıllık uygulama aynen devam ederse bu yılın kasım-aralık ayında borçlanma primi ödeyenle ocak ayında ödeyenler arasında yüzde 25 oranında maliyet farkı ortaya çıkacak. Borçlanmayı bu yıl yapanlar ocak ayına göre yüzde 25 oranında avantajlı olacak.

    1 GÜNLÜK BORÇLANMA FARKI 5.41 TL

    Borçlanmalarda brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançların yüzde 32'si üzerinden prim alınıyor. Bir günlük borçlanma için 2018 yılında 21.65 TL ile 162.36 TL arasında prim ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret yüzde 25 oranında arttığı takdirde gelecek yıl borçlanma yapanlar ise bir günlük borçlanma için 27.06 TL ile 202.95 TL arasında prim ödeyecekler. En düşük tutarda prim ödeyenlerin dahi günlük borçlanma maliyeti 5.41 TL artacak.

    ÇOCUK BAŞINA 3 BİN 895 LİRA

    Asgari ücretteki artıştan en fazla etkileneceklerin başında doğum borçlanması yapanlar geliyor. İşçi, memur veya esnaf statüsünde çalışan kadınlar, doğum sonrasında çalışamadıkları günler için her çocukta 2 yıl olmak üzere, 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanabiliyorlar.

    Türk Lirası, para
    © AA /
    'Asgari ücret 2 bin TL olsun'
    Bir çocuk için 720 gün borçlanma yapacak kişi en düşük rakamdan bu yıl borçlandığında 15 bin 588 TL ödüyor. Aynı kişi borçlanmayı ocak ayına bıraktığında bir çocuk için 19 bin 483 lira ödemek zorunda kalacak. En düşük primden ödediğinde bile bir çocuk için borçlanma maliyeti 3 bin 895 lira artacak. Maliyet artışı 2 çocukta 7 bin 790 liraya, 3 çocukta ise 11 bin 685 liraya ulaşacak.

    GURBETÇİNİN BORÇLANMA MALİYETİ

    Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı ev kadınları ile erkek işçilere, çalışmadıkları süreler için borçlanma yapmak suretiyle Türkiye'de emeklilik hakkı sağlanıyor. 5400 gün borçlanma yapması gereken bir gurbetçi, ödemeyi bu yıl yaptığı takdirde 116 bin 910 lira ödeyecek. Aynı gurbetçi borçlanmayı ocak ayında yaptığında ödemesi gereken tutar 146 bin 124 liraya ulaşacak. Maliyeti 29 bin liradan fazla artacak.

    Gurbetçiler açısından bu yılın bir diğer özelliği de TL'nin geçen yıla göre çok değer kaybetmiş olması. Dolar, euro üzerinden kazanç elde eden gurbetçilerin borçlanma maliyetleri geçen yıla göre de bu yıl daha avantajlı bulunuyor.

    ASKERLİK BORÇLANMASI

    En çok borçlanma er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. En düşük prim üzerinden 540 günlük askerlik borçlanmasını yıl sonuna kadar yapanlar 11 bin 691 lira prim öderken, gelecek yıla bırakanlar 14 bin 612 lira ödemek zorunda kalacak. Bunların maliyet artışı da en az 2 bin 921 lira olacak.

     

    Etiketler:
    artış, TL, dolar, asgari ücret, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ahmet Kıvanç, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kuzey Kıbrıs'ta açılan sınır kapıları
    Kıbrıs'ta 8 yıl aradan sonra ilk kez yeni sınır kapıları açıldı
    Karikatür
    Trump'tan CNN muhabirine: Sen berbat bir insansın
    infografik
    ABD Kongresi'nde çoğunluk kime geçti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet