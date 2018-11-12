Cari denge, eylülde 1.8 milyar dolar fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylül ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 46 milyar 58 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

© AA / Ali Atmaca Albayrak: Cari denge büyük bir sürprize gebe

Cari denge, eylül ayında 1.83 milyar dolar fazla verdi. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve kurdaki yükselişin ithalat maliyetlerini yukarı çekmesi sonucu ithalatta azalma ve dış ticaretteki daralmaya paralel cari dengenin 2 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu.

Ödemeler dengesinde ağustostaki 2.6 milyar dolarlık 'fazla' 1.86 milyar dolar olarak revize edildi.

Cari açık, Ocak-Eylül döneminde 29.92 milyar dolar açık verirken, eylül ayında 12 aylık açık 46.06 milyar dolar oldu.

Net hata noksan kalemi eylülde 416 milyon dolar eksi verirken, ocak-eylül döneminde 17.3 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı.