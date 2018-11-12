Çalışanlarına ara zam yapan şirket sayısı artıyor

ABD ile gerilen siyasi ilişkiler sonrası dolar ve euro kurunda yaşanan artış, bir türlü düşürülemeyen enflasyon, fiyat istikrarı için Merkez Bankası'nın faizi artırması, küçük büyük birçok şirketin zor durumda kalmasına neden oldu.

© AFP 2018 / Ozan Köse 'Asgari ücrette en az yüzde 25 artış olacağını söylemek abartılı olmaz'

Hemen hemen birçok üründe zam furyası başlayınca, fiyatların altında çalışanlarının ezilmesini istemeyen şirketler, yıl sonunu beklemeden personeline zam veya ekstra prim vermeyi gündemine aldı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Siemens Türkiye, Saran Holding, Şişecam ve Freşa gibi şirketler ekonomik şartlar nedeniyle çalışanlarına ek zamlar yaptı.

Siemens Türkiye yüzde 10, Saran Holding yüzde 7 maaş artışına giderken, Freşa da yüzde 12.5 ek prim ödeme kararı aldı.

Habere göre Şişecam da maaşları artırdı fakat miktarını belirtmedi.