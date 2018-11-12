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22:48 12 Kasım 2018
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    Konkordato

    Konkordato sistemi değişiyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Konkordato sisteminin amacı dışında kullanıldığına yönelik kamuya birçok şikayet geldiğini belirten ekonomi yetkilileri, hem alacaklı hem borçluyu koruyacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu.

    Ekonomi yetkilileri, şirketlerin olası bir iflastan korunmak için ilan edebilecekleri konkordato sisteminde kötüye kullanım olduğunu, amacı dışında kullanıldığına yönelik kamuya birçok şikayet geldiğini belirterek, hem alacaklı hem borçluyu koruyacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ifade etti.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
    © AA / Fatih Kurt
    Ticaret Bakanı Pekcan: 356 firma konkordato ilan etti
    Reuters'a bilgi veren üç yetkili, konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirtti.

    Habertürk'ün aktardığına göre, üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "Bazı durumlarda amacına uygun olmayan kullanım oldu. Düzenleme değerlendiriliyor. Aslında ihtiyaç duymasa da bazı örneklerde borcunu ödememek için konkordato ilanı olduğu görüldü. Bu durum alacaklı şirketlerin de zor duruma düşmesine neden oluyor" diye konuştu.

    Yetkililer kötüye kullanım nedeniyle oluşan konkordato ilanı ile birlikte mevcut durumda alacaklı şirketlerin de konkordato ilan etmeye yönlendirilebileceğini, bu şirketlerin de zor duruma düşmemesinin istendiğine dikkat çekti.

    Düzenlemelere göre borçlarını ödeyemeyen şirketler vade uzatımı veya tenzilat yapılarak borçlarını ödeyebilmek için ya da olası bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebiliyorlar.

    KONKORDATO KARARI NASIL VERİLİYOR?

    Keskinoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı
    Konkordato kararı iki aşamadan oluşuyor. Düzenlemelere göre, mahkeme genel olarak üç ile beş aylık geçici süre ile şirketlerin aleyhine yapılacak tüm takip işlemlerini durdurabiliyor. Geçici sürenin ardından yine mahkeme tarafından borçlu şirkete bir ile bir buçuk yıl arasında kesin süre veriliyor.

    Bir başka yetkili ise kamuya konu hakkında yapılan şikayetlerin yoğunlaştığına dikkat çekerek, "Bazı şirketler sistemi tam olarak amacına uygun kullanmıyor. Bir de finansal durumu kötü olmayan ancak alacaklıları konkordato ilan ettiği için bu yola girmek durumunda kalan şirketler de var. Gelen şikayetleri de gözeterek bir değerlendirme yapılıyor" dedi.

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    Etiketler:
    borç, ekonomi, iflas, konkordato, Türkiye
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