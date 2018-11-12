Türk çelik sektörü, rotayı Latin Amerika'ya kırdı

ABD başta olmak üzere artan korumacılık eğiliminden en çok etkilenen sektör olan Türk çelik sektörü, rotayı yıllık 31 milyar dolar çelik ithal eden Latin Amerika'ya kırdı.

Son dönemlerde ABD'nin uyguladığı ek vergilere rağmen ihracatını arttıran çelik sektörü, yeni pazarlarda etkisini arttırmaya başladı. Hedefine Latin Amerika ülkelerini koyan çelik sektörü temsilcileri, önümüzdeki dönemde kamu ve özel sektör projelerinde yer alacak.

150'DEN FAZLA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, Çelik İhracatçıları Birliği'nin (ÇİB) davetlisi olarak Latin Amerika Çelik Konferansı'na (Alacero) katılan 40 Türk şirketi bu ülkelerdeki projeler için 150'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Panama'dan Kolombiya'ya, Şili'den Paraguay'a kadar Latin Amerika'da yüzde 4 olan pazar payını yüzde 12'ye çıkarmak için kolları sıvayan sektör, bu pazara olan ihracatı ikiye katlayacak.

'YÜKSEK FİYATLARA RAĞMEN ABD'YE İHRACAT SÜRÜYOR'

© REUTERS / Ümit Bektaş ‘Türkiye'nin çelik kotası hamlesinin amacı yerli endüstriyi korumak'

Latin Amerika ülkelerinde çelik ithalatının 31 milyar doları aştığını anlatan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Türk çelik sektörümüz kaliteli ve rekabetçi fiyatları ile dünya genelinde tercih edilmeyi sürdürmekte. Bugün yüksek fiyatlara rağmen Amerika'ya ihracatımız devam etmekte. Çünkü kalite ve hizmet açısından birçok ülkenin önündeyiz. Şimdi hedefimizde Latin Amerika. 590 milyon dolar yıllık ihracatımız var. Pazarda çok ciddi bir iş hacmi bulunuyor" dedi.