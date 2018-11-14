'Ziraat Bankası, Belarus ‘Moskova-Minsk’ bankasıyla ilgileniyor'

Myasnikoviç de iki ülkenin banka alanındaki işbirliğini çok daha aktif hale getirebileceğini dile getirdi. Ödeme sisteminin iyileştirilmesi ve Belarus'ta Türk bankasının açılması konularının sözkonusu olduğunu belirten Myasnikoviç, Ziraat Bankası'nın Belarus ‘Moskova-Minsk Bankası'na ilgisine işaret ederek, "İlk çöpçatanlık gerçekleşti bile. Bu sürecin daha dinamik olmasını istiyoruz" dedi.
Hisselerinin yüzde 99'unun Belarus Ulusal Bankası'nın elinde olan ‘Moskova-Minsk Bankası', 10 binden fazla şirkete hizmet sunuyor. Banka, varlıkları açısından ülkedeki 24 banka arasında 10. sırada gösteriliyor.
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