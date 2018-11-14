TESK Başkanı Palandöken: Artık para üstü olarak 5-6 kuruş da verilmiyor'

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Alışveriş merkezleri başta olmak üzere büyük marketler ile zincir marketlerde ve mağazalarda 1 kuruştan sonra artık 5 kuruş ve 10 kuruşlar da para üstünden sayılmıyor” dedi. Palandöken, “Bu madeni paralar nereye kayboldu?" diye sordu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Etiketlerde görülen kuruşlu fiyatlar, kasada ödeme yapan vatandaşa nakit para üstü olarak geri verilmiyor. Özellikle alışveriş merkezleri başta olmak üzere büyük marketler ile zincir marketlerde ve mağazalarda 1 kuruştan sonra artık 5 kuruş ve 10 kuruşlar da para üstünden sayılmıyor" dedi.

Sadece bu yılın 10 ayında toplam 826 milyon 270 bin 500 adet madeni para basıldığına dikkat çeken Palandöken, "Bu madeni paralar nereye kayboldu? Bu kadar bozuk para varken kasada vatandaşa para üstü verilmemesi haksız kazançtır. Bu paralar işletmelerin kasasına kâr kalıyor" diye konuştu.