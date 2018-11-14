Türk Lirası güne dolar karşısında yatay başlarken, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi TL'ye destek oluyor. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD enflasyonu ve Brexit'te.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Haftanın kazandıranı dolar

Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması geçen haftadan bu yana tahvil faizlerinde aşağı hareket neden olurken, dolar/TL 5.50'nin altında hareketini sürdürüyor.

Dün genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket eden dolar/TL güçlü dolar endeksi nedeniyle 5.5295'e kadar yükseldikten sonra ihalenin ardından yönünü aşağı çevirdi.

Dolar/TL dünkü kapanışından anlamlı bir değişim göstermeyerek bu sabah ilk işlemlerde 5.4760/5.4846 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL 5.8289/5.8388, euro/TL ise 6.1871/6.2000 seviyesinde bulunuyor.