Dolar/TL 5.50'nin altında

Türk Lirası güne dolar karşısında yatay başlarken, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi TL'ye destek oluyor. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD enflasyonu ve Brexit'te.
Dün genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket eden dolar/TL güçlü dolar endeksi nedeniyle 5.5295'e kadar yükseldikten sonra ihalenin ardından yönünü aşağı çevirdi.
Dolar/TL dünkü kapanışından anlamlı bir değişim göstermeyerek bu sabah ilk işlemlerde 5.4760/5.4846 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL 5.8289/5.8388, euro/TL ise 6.1871/6.2000 seviyesinde bulunuyor.
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