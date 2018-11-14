İstanbul'da suya yüzde 15 indirim

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere su fiyatlarında yüzde 15 indirim yapılacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) Genel Kurulu öncesi yaptığı açıklamada, şehir genelindeki içme ve kullanma suyunun fiyatlarında indirime gittiklerini söyledi.

İstanbullulara su fiyatlarında indirim müjdesi. https://t.co/xVC6C0R0n7 — Mevlüt Uysal (@mevlutuysal_bsk) 14 ноября 2018 г.

İndirim kararının İBB Meclisi'nde görüşüleceğini aktaran Uysal, "Hem konutlarda hem de iş yerlerinde su fiyatlarında yüzde 15 oranında indirim kararı aldık. İndirim yıl başı yani 1 Ocak itibarıyla başlayacak. İstanbullulara hayırlı olsun" dedi.

'BİZ VATANDAŞIMIZI YOLDA BIRAKMAYIZ'

​Uysal barajlardaki doluluk oranının iyi seviyede olduğunu söyledi.

İDO'nun iç seferlerini durma kararına ilişkin bir soruyu da cevaplayan Uysal, "Malumunuz İDO özelleştirildi. Nihayetinde taşıma bir kamu hizmetidir. Özel sektör bu konuda 'Para kazanamıyorum. O işleri bıraktım' dese de şehir hatları işletmelerimiz işlerini devam ettiriyor. Biz vatandaşımızı yolda bırakmayız. Gereğini yaparız. Vatandaşımız bu konuda rahat olsun" ifadelerini kullandı.