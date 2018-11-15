'Patronların zam planı belli oldu'

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve KPMG Türkiye tarafından; perakende, profesyonel hizmetler, otomotiv, endüstriyel üretim, ilaç gibi 20'den fazla sektörden 100'ü aşkın şirketin katılımıyla gerçekleştirilen 2019 Ücret Araştırması'nın sonuçları belli oldu. Katılımcıların yüzde 39'unu çok uluslu şirketlerin oluşturduğu araştırmaya göre; kurumların yüzde 95'i 2019'da bir kez zam yapmayı planlıyor.
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
Posta'da yer alan habere göre, 2019 yılı için şirketlerin bütçeledikleri ortalama ücret artışı ise yüzde 16.6.
Geriye dönük iki yılın oranlarına dikkat çekilen araştırmaya göre; 2017'de ortalama yüzde 9.6 ücret artışı bütçelenirken gerçekleşen oran ortalama yüzde 11.2 olmuştu.
2018'de ise bütçelenen ücret artış oranı yüzde 8-9 iken artış yüzde 10.8 olarak kayıtlara geçmişti.
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