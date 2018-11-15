'Patronların zam planı belli oldu'

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve KPMG Türkiye tarafından ücret araştırması, kurumların 2019 zam karnelerini belirledi.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Çalışanlarına ara zam yapan şirket sayısı artıyor

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve KPMG Türkiye tarafından; perakende, profesyonel hizmetler, otomotiv, endüstriyel üretim, ilaç gibi 20'den fazla sektörden 100'ü aşkın şirketin katılımıyla gerçekleştirilen 2019 Ücret Araştırması'nın sonuçları belli oldu. Katılımcıların yüzde 39'unu çok uluslu şirketlerin oluşturduğu araştırmaya göre; kurumların yüzde 95'i 2019'da bir kez zam yapmayı planlıyor.

Posta'da yer alan habere göre, 2019 yılı için şirketlerin bütçeledikleri ortalama ücret artışı ise yüzde 16.6.

Geriye dönük iki yılın oranlarına dikkat çekilen araştırmaya göre; 2017'de ortalama yüzde 9.6 ücret artışı bütçelenirken gerçekleşen oran ortalama yüzde 11.2 olmuştu.

2018'de ise bütçelenen ücret artış oranı yüzde 8-9 iken artış yüzde 10.8 olarak kayıtlara geçmişti.