İşsizlik yüzde 11'i geçti, işsiz sayısı 3.6 milyona yükseldi

İşsizlik oranı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan artarak yüzde 11.1 oldu. İşsiz sayısı 266 bin kişi artışla 3 milyon 670 bin kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Ağustos ayı İşgücü İstatistikleri verisini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 0.5 puanlık artış ile yüzde 11.1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0.4 puanlık artış ile yüzde 13.2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 20.8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0.6 puanlık artış ile yüzde 11.4 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puanlık artış ile yüzde 48.3 oldu.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert DİSK-AR: İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştı

İşgücü 2018 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 756 bin kişi artarak 32 milyon 989 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.6 puan artarak yüzde 54.3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puanlık artışla yüzde 74.1, kadınlarda da 0.6 puanlık artışla yüzde 34.9 olarak gerçekleşti.

Ağustos 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 puan azalarak yüzde 34 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.1 puan azalarak yüzde 22.1 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın derlediği verilere göre, 2018 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında artarak 4 milyon 296 bin kişi oldu. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.