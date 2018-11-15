Bitcoin 2017'den beri ilk kez kritik seviyenin altında

Kriptopara Bitcoin'in piyasa değeri Ekim 2017'den bu yana ilk kez 100 milyar dolar seviyesinin altına geldi.

Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde 5.390,12 dolar seviyesine kadar düştü.

Böylece Bitcoin'in toplam piyasa değeri, 12 Kasım 2017'den beri ilk kez 100 milyar doların altına düşmüş oldu.

Ayrıca, yarım günlük bir dilimde kripto para piyasasının toplam piyasa değeri de yaklaşık 210 milyar dolardan 180 milyon dolarlara düştü. Dün gerçekleşen yüzde 15'lik düşüşle de piyasalar 31 Ekim 2017'den beri en düşük değer seviyesine geriledi.

© REUTERS / Benoit Tessier Bitcoin'in değerinde iki günde yüzde 15 kayıp

17,38 milyon adet Bitcoin'in bulunduğu piyasada, Bitcoinlerin toplam piyasa değeri ise 96,17 milyar dolar.

CoinMarketCap'ın verdiği bilgiye göre, Bitcoin'in piyasaya değeri 17 Aralık 2017'de 336,43 milyar dolar seviyesine, fiyatı da 20.089 dolara kadar çıkmıştı.

Bitcoin'in ardından en yüksek piyasa değerine sahip kripto paralar 15,52 milyar dolar ile XRP, 18,45 milyar dolar ile Ethereum oldu.