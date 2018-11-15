Neredennereye.com Kanadalılara satıldı

Kanadalı Busbud Inc., online bilet satış platformu Neredennereye.com'u satın aldı.

Satın almanın Busbud'ın uluslararası pazarlara açılma stratejisinin bir parçası olduğunu söyleyen Busbud CEO'su Louis Philippe Maurice, satın alma kararında Türkiye'nin çok güçlü yerel bir pazar olmasının etkili olduğuna ve Neredennereye.com'un talep tarafında 2014-2018 arasında yaklaşık yüzde 500 büyüme yakaladığına dikkat çekti.

Neredennereye.com Genel Müdürü Erol Demirtaş da, Türkiye'nin 2017'de 225 milyonun üzerindeki bilet satışıyla dünyanın en büyük yedinci şehirlerarası otobüs bileti pazarı olduğunu ifade ederek, Busbud entegrasyonuyla Neredennereye.com üzerinden 80 ülkeden 3900 firmadan Türk Lirası üzerinden otobüs bileti alınabileceğini söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, merkezi Montreal Kanada'da bulunan Busbud Inc. 80 ülke, 20 binin üzerinde şehir ve 2.3 milyon güzergahta online ve mobil platformlarda bilet satışını gerçekleştiriyor.

1999 yılında kurulan Neredennereye.com ise 180'den fazla seyahat firmasına yönelik online bilet satış hizmeti verirken; THY, AtlasGlobal ve Anadolu Jet gibi havayolu şirketleri için de uçak bileti satışı gerçekleştiriyor.