Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24.22 iken, bu anket döneminde yüzde 24.45 oldu.
2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5.99 TL iken, bu anket döneminde 5.64 TL'ye revize edildi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.53 TL ve 6.37 TL olarak gerçekleşti.
BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Büyüme tarafında ise hem 2018 hem de 2019 yılları için beklentiler düşüş kaydetti. TCMB'nin anketinden çıkan sonuçlara göre cari yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3.2'den yüzde 3.1'e geriledi. 2019 büyüme beklentisiyle yüzde 1.9'dan yüzde 1.6'ya düştü.
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