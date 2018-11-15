Dolarda düşüş hızlandı, TL değer kazandı

Türk Lirası bugün dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kazandı ve kur 5.40 seviyesinin altına indi. Uzmanlar aşağı yönlü hareketlerin devamında 5.30 seviyelerinin izlenebileceğini dile getirdi.

Dolarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kayıpları görülüyor. 5.47'den güne başlayan dolar/TL 5.40'ın altına geriledi.

Yurt içinde yoğun haber akışı ile birlikte Türk Lirası'nda yüzde 1.5'i geçen değer kazanımı yaşandı.

© REUTERS / Francois Lenoir AB liderlerinin Brexit zirvesi yapacağı tarih belli oldu

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, Merkez Bankası'nın ‘Yıl Sonu Beklenti Anketi'ni açıklaması ile birlikte dolar 5.3813 seviyelerini test etti.

Diğer taraftan Brexit anlaşmasıyla dün değerlenen sterlin, bugün İngiltere kabinesinden gelen istifa haberleriyle değer kaybetti. Sterlin/dolar yüzde 1.64 kayıpla 1.2799'da yer alırken, sterlin/TL yüzde 2.82 düşüşle 6.9080 seviyesinde.

Petrol fiyatları ve ABD ile Çin'in müzakere masasına oturmasıyla azalan ticaret savaşları kaygılarının TL'ye destek olduğunu kaydeden uzmanlar, kırılganlığın sürmekle birlikte, dolar kurunda 5.30 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.