Dolarda düşüş hızlandı, TL değer kazandı

Dolarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kayıpları görülüyor. 5.47'den güne başlayan dolar/TL 5.40'ın altına geriledi.
Yurt içinde yoğun haber akışı ile birlikte Türk Lirası'nda yüzde 1.5'i geçen değer kazanımı yaşandı.
Diğer taraftan Brexit anlaşmasıyla dün değerlenen sterlin, bugün İngiltere kabinesinden gelen istifa haberleriyle değer kaybetti. Sterlin/dolar yüzde 1.64 kayıpla 1.2799'da yer alırken, sterlin/TL yüzde 2.82 düşüşle 6.9080 seviyesinde.
Petrol fiyatları ve ABD ile Çin'in müzakere masasına oturmasıyla azalan ticaret savaşları kaygılarının TL'ye destek olduğunu kaydeden uzmanlar, kırılganlığın sürmekle birlikte, dolar kurunda 5.30 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.
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