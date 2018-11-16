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10:22 16 Kasım 2018
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    Soğan

    Patates ve soğanda fiyat artacak

    © AA /
    Ekonomi
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    Pazarda soğan 5 patates 4 liradan satılırken yeni zam riskine karşı ölemler alınıyor. Yetkililer ise patates ve soğanda fiyata rtışının süreceğini belirtiyor.

    Geçen yıl yaşanan fiyat düşüşleri patates ve soğan ekimini oılumsuz etkiledi. ekim alanlarının daralması rekolte düşüşlerine neden olurken fiyatları da arttırdı.

    Dünya gazetesinden Beyza Coşkuntürk'ün haberine göre, Soğanın kilosu pazarda 5 liraya kadar çıkarken patates fiyatı ise üreticide 1.70-1.90 TL arasında, pazarda ise kilosu 4 lirayı buluyor.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    Soğanda fiyat artışının diğer bir nedeninin ise küf hastalığı olduğunu kaydeden yetkililer, patates ve soğanda fiyat artışının süreceği görüşünü dile getirdiler.

    'İHRACATTA ARTIŞ YAŞANIRSA PATATES FİYATI YÜKSELEBİLİR'

    Haberde görüşlerine yer verilen Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı A. Latif Aka, üreticinin geçen yıl düşük oluşan fiyatların etkisinden kurtulamadığını ve ekim alanlarında azalma meydana geldiğini vurguladı. Aka, "Bu yıl rekolte ve verimin düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bunun sebebi de geçen yıla göre biraz daha az patates ekimi yapılması. Mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksek olması üreticinin belini büküyor" diye konuştu.

    Döviz kurlarından dolayı yükselen fiyatların son dönemde bir miktar indiğini ifade eden Aka, "Şu anki fiyatlar 1.70-1.90 TL arasında. Ancak asıl sökümler 10 gün sonra başlayacak. Üretici ihracatında başlamasıyla fiyatların 1.90'ın üzerine çıkacağını düşünüyor. Bu anlamda fiyatlarda ve piyasada olumlu bir beklenti var. İhracatta artış yaşanırsa patates fiyatlarında olağanüstü yükseliş olabilir" dedi.

    Türk Lirası, TL
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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    SOĞANDA NİSANA KADAR FİYATLAR YÜKSELECEK

    Soğan fiyatının küf hastalığı nedeniyle bir anda artış gösterdiğini dile getiren Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Ancak fiyatlar şimdi durağan seyrediyor. Şunu ayırt etmek lazım; Soğandaki fiyat artışının nedeni stokçuluk değil, piyasaya arz etmek üzere depolarda bekleyen soğanın küf hastalığı nedeniyle zarar görmesi, çürüğe ayrılması.

    Bugün halden 3.5 liraya çıkan soğan, üzerine masraflar eklendikten sonra tüketiciye 4-5 liraya ulaşıyor. Ocak-şubat aylarında fiyatın biraz daha yükseleceği tahmin ediliyor. Nisan ayında ise Adana'da sökümün yapılmasıyla, yani yeni hasatla birlikte soğanın ateşinin söneceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Soğan, Patates, zam, Ödemiş Ticaret Borsası, A. Latif Aka, Türkiye
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