Dolar/TL 5.35 seviyesinde

Büyümenin öncü verilerinden sanayi üretiminin izleneceği haftanın son işlem gününe başlarken dolar/TL 5.35'in hemen altından işlem görüyor.
Dün gün boyu düşüşlerin izlendiği kur, gün içinde 5.38'i test etmesinin ardından kapanışa yakın 5.39 civarından fiyatlanıyordu.
© REUTERS / CHARLES MOSTOLLER
Dünya'nın aktardığına göre, gece saatlerinde ABD'den Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin gelen haberlerle Türk Lirası dolar karşısında sert yükseldi. Kur 5.30'a kadar geriledi. Kur bu sabah 5.3460'dan alıcı buldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)