İşsizlik ödeneğinde şartlar esnetiliyor

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre hükümet, işsizlik ödeneğinde şartları esnetiyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma süreleri OECD ülkelerinde olduğu gibi uzatılırken, kesintisiz prim ödeme koşulu kaldırılıyor. Sürekli çalışma koşulu yerine iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirenler de işsizlik maaşından yararlanabilecek. Düzenleme yapılıp, 120 gün şartı esnetildikten sonra da 14 bine yakın kişi daha işsizlik maaşı alabilecek.
Bakan Selçuk, son 16 yılda 6 milyon 470 bin kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığını, genel sağlık sigortası primi dâhil toplam 27.7 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Bu yıl da yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin başvurduğunu kaydeden Bakan Selçuk, 626 bin kişinin ödenek almaya hak kazandığını belirtti. Bakan Selçuk, bu kişilerin yüzde 98'inin özel sektör çalışanı olduğunu da ifade etti.
100 GÜNLÜK PROGRAMDA VAR
30 GÜNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR
İşsizlik maaşı alabilmek için işsiz kaldıktan sonra 30 gün içinde başvuruda bulunulması gerekiyor. İşsizlik maaşı ödenen prim süresine göre 6,8,10 ay ödeniyor. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücretli işçiler bu yıl 805.60 lira işsizlik maaşı alabiliyor. En yüksek işsizlik maaşı bin 623 lirayı buluyor. İstifa edenler işsizlik maaşından yararlanamıyor.
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