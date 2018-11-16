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16:22 16 Kasım 2018
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    İşsizlik ödeneğinde şartlar esnetiliyor

    © AA / Arşiv
    Ekonomi
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    İşsizlik maaşı için şartlar esnetiliyor. Süre uzatılırken, kesintisiz prim ödeme koşulu kaldırılıyor. Eksik gün bildirenler de artık maaş alabilecek. 120 gün şartı esnedikten sonra 14 bin kişi sistemden faydalanacak

    Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre hükümet, işsizlik ödeneğinde şartları esnetiyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma süreleri OECD ülkelerinde olduğu gibi uzatılırken, kesintisiz prim ödeme koşulu kaldırılıyor. Sürekli çalışma koşulu yerine iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirenler de işsizlik maaşından yararlanabilecek. Düzenleme yapılıp, 120 gün şartı esnetildikten sonra da 14 bine yakın kişi daha işsizlik maaşı alabilecek.

    İşsizlik
    © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
    İşsizlik yüzde 11'i geçti, işsiz sayısı 3.6 milyona yükseldi
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarından 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartını değiştireceklerini böylece bu ödenekten daha fazla kişinin yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının ağır olduğunu dile getiren Selçuk, "Hak kazanma şartlarından olan son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışma şartını değiştirerek işsizlik ödeneğinden daha fazla kişinin yararlanmasını sağlıyoruz" dedi.

    Bakan Selçuk, son 16 yılda 6 milyon 470 bin kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığını, genel sağlık sigortası primi dâhil toplam 27.7 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Bu yıl da yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin başvurduğunu kaydeden Bakan Selçuk, 626 bin kişinin ödenek almaya hak kazandığını belirtti. Bakan Selçuk, bu kişilerin yüzde 98'inin özel sektör çalışanı olduğunu da ifade etti.

    100 GÜNLÜK PROGRAMDA VAR

    İşsizlik
    © AA /
    İşsizlik maaşına 1 milyon 200 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında da işsizlik maaşına ilişkin düzenlemeye dikkat çekildi. Programdaki yasal düzenleme binlerce işsizin daha kolay maaş almasını sağlayacak. Bu maaştan yararlanabilmek için 3 yılda 600 gün sigortalı ve son 120 gün de sürekli çalışma koşulu bulunuyor. Son 120 gün içinde işini değiştiren bu sürede bir gün boşluğu bulananlar, bu haktan yararlanamıyor. Örneğin 10 yıl kesintisiz çalışan bir personel son 120 günde işten ayrıldığında başka şirkete başlarken bir gün prim ödemediyse işsizlik maaşı alamıyor.

    30 GÜNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

    İşsizlik maaşı alabilmek için işsiz kaldıktan sonra 30 gün içinde başvuruda bulunulması gerekiyor. İşsizlik maaşı ödenen prim süresine göre 6,8,10 ay ödeniyor. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücretli işçiler bu yıl 805.60 lira işsizlik maaşı alabiliyor. En yüksek işsizlik maaşı bin 623 lirayı buluyor. İstifa edenler işsizlik maaşından yararlanamıyor.

    Etiketler:
    Şart, İşsizlik maaşı, işsizlik, Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye
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