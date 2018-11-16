Hak-İş: Asgari ücret ekonomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabilecek oranda olmalı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan konuşmasında geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile gerçekleştirdikleri dört saat süren görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Kadro sorununun ivedilikle çözülmesini istedik https://t.co/Tb4f8brlJt pic.twitter.com/TpDcRIjcjY— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 15 Kasım 2018
Arslan, görüşmede kadroya geçen taşeron işçilerin sorunlarını, kadroya alınmayan taşeron işçiler ile geçici ve mevsimlik işçilerin durumunu gündeme getirdiklerini belirtti.
Bakan Selçuk'a Hak-İş'in uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Çalışma Hayatı Genel Raporu' ile taşeron konusundaki ayrıntılı raporu sunduklarını aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:
"Temel olarak taşeron işçilerin Kararnamede yer alan üç yıllık geçiş sürecinin 1 Ocak itibarıyla değiştirilmesini talep ettik. Kamu sözleşmelerine taşeron işçilikten kadroya geçen arkadaşlarımızın da kamu sözleşmeleri kapsamına alınarak yeni bir yaklaşımın önünün açılmasını istedik. Kadro alamayan kamudaki arkadaşlarımızın kadro sorununun ivedilikle çözülmesini istedik. KİT'lerde arkadaşlarımızın bu kapsamın içerisine alınarak aynen kamudaki taşeron işçi arkadaşlarımızla aynı statünün sağlanıp, kadrolarının verilmesini talep ettik.
Bakanlar Kurulu tarafından özellikle KİT'lerdeki taşeron işçilerle ilgili getirilen düzenlemenin doğru ve adil olmadığını, bunun değiştirilmesini ve mevcut kadro kararnamesinin uygulanmasını istedik. Geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili gelinen durumunun çok önemli olduğunu ancak buna belediyelerin de dahil edilmesini istedik. Belediyedeki çalışanlar için de ilave tediyenin uygulanmasını talep ettik."
‘ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN YAPISI DA DAHİL ASGARİ ÜCRETİN BÜTÜNÜYLE MASA YATIRILMASINI TALEP ETTİK'
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, görüşmede yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti de gündeme getirdiklerini aktarıp şunları söyledi:
‘KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLERİN ÇALIŞMADIĞI YÖNÜNDEKİ ALGIYI BOZMAK BİZE DÜŞÜYOR'
Kadroya geçen taşeron işçilerin çalışmadığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:
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