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16:22 16 Kasım 2018
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    Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan

    Hak-İş: Asgari ücret ekonomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabilecek oranda olmalı

    © AA / Özcan Yıldırım
    Ekonomi
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    Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Bakan Selçuk'la görüşmesine dair "Asgari ücretin ekonomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabilecek oranda olmasını talep ettik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik, işçileri temsilden uzak yapısının daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili önerilerimizi sunduk” dedi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
    Yeni asgari ücret, net bin 603 lira
    Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş'in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

    Hak-İş Genel Başkanı Arslan konuşmasında geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile gerçekleştirdikleri dört saat süren görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

    ​Arslan, görüşmede kadroya geçen taşeron işçilerin sorunlarını, kadroya alınmayan taşeron işçiler ile geçici ve mevsimlik işçilerin durumunu gündeme getirdiklerini belirtti.

    Bakan Selçuk'a Hak-İş'in uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Çalışma Hayatı Genel Raporu' ile taşeron konusundaki ayrıntılı raporu sunduklarını aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

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    ‘ÜÇ YILLIK GEÇİŞ SÜRECİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİK'

    "Temel olarak taşeron işçilerin Kararnamede yer alan üç yıllık geçiş sürecinin 1 Ocak itibarıyla değiştirilmesini talep ettik. Kamu sözleşmelerine taşeron işçilikten kadroya geçen arkadaşlarımızın da kamu sözleşmeleri kapsamına alınarak yeni bir yaklaşımın önünün açılmasını istedik. Kadro alamayan kamudaki arkadaşlarımızın kadro sorununun ivedilikle çözülmesini istedik. KİT'lerde arkadaşlarımızın bu kapsamın içerisine alınarak aynen kamudaki taşeron işçi arkadaşlarımızla aynı statünün sağlanıp, kadrolarının verilmesini talep ettik.

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
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    ‘BELEDİYEDEKİ ÇALIŞANLAR İÇİN DE İLAVE TEDİYENİN UYGULANMASINI TALEP ETTİK'

    Bakanlar Kurulu tarafından özellikle KİT'lerdeki taşeron işçilerle ilgili getirilen düzenlemenin doğru ve adil olmadığını, bunun değiştirilmesini ve mevcut kadro kararnamesinin uygulanmasını istedik. Geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili gelinen durumunun çok önemli olduğunu ancak buna belediyelerin de dahil edilmesini istedik. Belediyedeki çalışanlar için de ilave tediyenin uygulanmasını talep ettik."

    ‘ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN YAPISI DA DAHİL ASGARİ ÜCRETİN BÜTÜNÜYLE MASA YATIRILMASINI TALEP ETTİK'

    Hak-İş Genel Başkanı Arslan, görüşmede yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti de gündeme getirdiklerini aktarıp şunları söyledi:

    Dolar
    © REUTERS / Thomas White
    'Dolar bazında asgari ücret, 646 lira azaldı'
    "Asgari ücretin ekonomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabilecek oranda olması ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı da dahil asgari ücretin bütünüyle masa yatırılmasını talep ettik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun antidemokratik, işçileri temsilden uzak yapısının daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili önerilerimizi sunduk."

    ‘KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLERİN ÇALIŞMADIĞI YÖNÜNDEKİ ALGIYI BOZMAK BİZE DÜŞÜYOR'

    Kadroya geçen taşeron işçilerin çalışmadığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

    Çelik-işçi
    © AP Photo / Matt Dunham
    '1 milyon değil 420 bin taşeron işçi kamuda kadroya alındı'
    "Ne yazık ki Sayın Bakanımız da dahil pek çok kamu görevlisi ve siyasetçi bu algıdan etkilenmişler. Taşeron işçilikten kadroya geçenlerin yeterince çalışmadıklarını, kamu hizmetlerinin aksadığı şeklinde bir algı oluşturuluyor. Bunu yapanların taşeron işçilerin kadro almasını istemeyen çevreler oldukları belli, kızgınlıkları, itirazları ve rahatsızlıkları var. Bir kısım çevreler de gerçeği görmeden, bilmeden, anlamadan bu insanların üzerine haksız bir şekilde gitmeye devam ediyorlar. Yetersiz personelin faturasını daha fazla çalışarak yerine getirmeye çalışan insanların çalışmadığını söylemek büyük bir haksızlıktır. Bu algıyı bozmak bize düşüyor."

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    Etiketler:
    Asgari ücret, Kadro, Taşeron işçiler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hak-İş, Zehra Zümrüt Selçuk, Mahmut Arslan
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