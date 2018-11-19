Azerbaycan ve Belarus Türkiye’de ortak üretime başlıyor

Azerbaycan ve Belarus’un ortak yatırımıyla Türkiye’de yapılan traktör montaj fabrikasının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçeceği belirtildi.

© AFP 2018 / ANDREJ ISAKOVIC 'Azerbaycan, Türkiye ekonomisinin geleceğinden emin'

Belarus Haber Ajansı’nın (Belta) haberine göre Gence Otomobil Fabrikası Denetim Kurulu Başkanı Hanlar Fatiyev, Azerbaycan-Belarus hükümetler arası komisyonunun bugün gerçekleşen 11. Toplantısı öncesinde iki ülkenin ortak yatırımıyla Türkiye’de yapılan traktör montaj fabrikasının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçeceğini duyurdu.

Türkiye’de kurulacak olan fabrikanın inşaat işlerinin sonuna yaklaşıldığını belirten Fatiyev, “Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar orada ilk montaja başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.