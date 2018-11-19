BKM Genel Müdürü Canko: Kartla tüketim harcaması yüzde 40'a yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, banka kartları ve kredi kartlarıyla eylül ayında toplam 74.2 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Banka kartıyla yapılan ödemeler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarken, kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki büyüme yüzde 28'i buldu.

BKM Genel Müdürü Soner Canko, Habertürk'ten Naime Sert'in sorularını yanıtladı.

"Türkiye 80 milyonluk büyük bir ekonomi ve bu ekonominin çarkları belli bir hızda dönüyor. Böyle kısa vadeli şoklarda bir anda çarklar bir anda durmuyor onun belli bir hızı var. Bir de bizim sektör olarak iyi yaptığımız konulardan biri taksitli ödemeler. Dolayısıyla taksitle yapılan finansman ekonomide yaşanan iniş çıkışlarda hem perakendecinin satışlarının durdurmamasına, hem de tüketicinin tüketiminin bir anda kısmamasına yardımcı oluyor" diyen Canko, şöyle devam etti:

— Yaklaşık 10 sene önce yüzde 10'un altında olan toplam tüketim harcamalarının kartla yapılma oranı yüzde 40'a yaklaştı. Bu oran Avrupa Birliği'nde hala yüzde 25. Avrupa'nın kuzeyinde iklim şartlarından dolayı daha az nakit kullanıyor olabilir. Biz sonradan yarışa katılmış bir ülke olarak yüzde 40 ile AB'den daha iyi bir noktadayız.

Canko, "Artışın ana sebebi nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

© AA / Selman Tür Diyanet'ten, kredi kartı ile kurbanlık alacaklara uyarı

- Geleneksel olarak kartlı ödemelerde ilk sırayı çekenler akaryakıt, gıda ve tekstil gibi sektörler. Bunlar toplam ödemelerin yüzde 50'lik hacmini oluşturur. Dönem dönem lüks tüketimin azaldığını temel tüketimin arttığını görüyoruz. Bununla beraber yaz döneminde tatil ihtiyaçlarından dolayı en çok artan kalemler otelcilik, havayolları, seyahat şirketleri oldu. İniş çıkışlar olsa da hepimiz bu yaz tatilini iyi değerlendirmek istedik ve hiçbir şekilde o seyahatlerden kesmedik. İyi haber yurtdışından gelen turist sayısındaki artışla beraber yabancı kartlarla harcamaların çok hızlı arttığı bir dönem yaşadık.

'2023 YILINDA NAKİTSİZ BİR ORTAM OLSUN İSTİYORUZ'

Canko, nakitsiz toplum hedefleriyle ilgili olarak da bilgiler verdi. "Bizim oradaki amacımız nakdi azaltmak ve mümkün olduğu kadar gelirleri finansal sektör üzerinden giderleri de aynı şekilde kartlarla yaparak hepsini kayıtlı hale getirmek ve bu sayede vergi gelirlerinin artması fatura fiş kaçağının azalması" diyen Canko, "2023 yılında tüm ödemelerin kartla yapıldığı nakitsiz bir ortam olsun istiyoruz" görüşünü dile getirdi.