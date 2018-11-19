BKM Genel Müdürü Canko: Kartla tüketim harcaması yüzde 40'a yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, banka kartları ve kredi kartlarıyla eylül ayında toplam 74.2 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Banka kartıyla yapılan ödemeler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarken, kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki büyüme yüzde 28'i buldu.
BKM Genel Müdürü Soner Canko, Habertürk'ten Naime Sert'in sorularını yanıtladı.
"Türkiye 80 milyonluk büyük bir ekonomi ve bu ekonominin çarkları belli bir hızda dönüyor. Böyle kısa vadeli şoklarda bir anda çarklar bir anda durmuyor onun belli bir hızı var. Bir de bizim sektör olarak iyi yaptığımız konulardan biri taksitli ödemeler. Dolayısıyla taksitle yapılan finansman ekonomide yaşanan iniş çıkışlarda hem perakendecinin satışlarının durdurmamasına, hem de tüketicinin tüketiminin bir anda kısmamasına yardımcı oluyor" diyen Canko, şöyle devam etti:
— Yaklaşık 10 sene önce yüzde 10'un altında olan toplam tüketim harcamalarının kartla yapılma oranı yüzde 40'a yaklaştı. Bu oran Avrupa Birliği'nde hala yüzde 25. Avrupa'nın kuzeyinde iklim şartlarından dolayı daha az nakit kullanıyor olabilir. Biz sonradan yarışa katılmış bir ülke olarak yüzde 40 ile AB'den daha iyi bir noktadayız.
Canko, "Artışın ana sebebi nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:
- Geleneksel olarak kartlı ödemelerde ilk sırayı çekenler akaryakıt, gıda ve tekstil gibi sektörler. Bunlar toplam ödemelerin yüzde 50'lik hacmini oluşturur. Dönem dönem lüks tüketimin azaldığını temel tüketimin arttığını görüyoruz. Bununla beraber yaz döneminde tatil ihtiyaçlarından dolayı en çok artan kalemler otelcilik, havayolları, seyahat şirketleri oldu. İniş çıkışlar olsa da hepimiz bu yaz tatilini iyi değerlendirmek istedik ve hiçbir şekilde o seyahatlerden kesmedik. İyi haber yurtdışından gelen turist sayısındaki artışla beraber yabancı kartlarla harcamaların çok hızlı arttığı bir dönem yaşadık.
'2023 YILINDA NAKİTSİZ BİR ORTAM OLSUN İSTİYORUZ'
Canko, nakitsiz toplum hedefleriyle ilgili olarak da bilgiler verdi. "Bizim oradaki amacımız nakdi azaltmak ve mümkün olduğu kadar gelirleri finansal sektör üzerinden giderleri de aynı şekilde kartlarla yaparak hepsini kayıtlı hale getirmek ve bu sayede vergi gelirlerinin artması fatura fiş kaçağının azalması" diyen Canko, "2023 yılında tüm ödemelerin kartla yapıldığı nakitsiz bir ortam olsun istiyoruz" görüşünü dile getirdi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)