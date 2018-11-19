Enflasyona karşı Hal Yasası

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, yaş meyve ve sebze ticaretinin düzenlenmesinde köklü değişiklikler öngören Hal Yasası taslağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halcilerle görüşmesinden sonra taslağa son şeklinin verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi bekleniyor.

Enflasyon rakamlarının beklentileri aşmasının ardından harekete geçen hükümetin sebze meyve hallerinde yeni düzenlemeler yapmak için düzenlediği yasa tasarısının hazır olduğu belirtildi.

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon rakamları açıklandı: Artış beklentilerin üzerinde

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, taslakta öne çıkan düzenlemeler şöyle:

— Ülke genelindeki 175 sebze ve meyve hal sayısı 30'a indirilecek.

— Sebze ve meyve hallerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda her bölgedeki yerel yönetim ve ilgili kurumlara verilecek.

— Hal komisyonculuğu kesin olarak kaldırılacak ve komisyoncular tüccar olarak faaliyetlerine devam edebilecek.

— Ürün tasnifi, standartlaşma ve bölgesel ürünlerin markalaşmasını sağlayacak altyapı kurulacak.

— Üretim bölgelerinde ihtiyaca uygun olarak ürün toplama merkezleri kurulacak.

— Ürün fiyatını üreticiler ve üretici birlikleri belirleyecek.

Bu hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın halcilerle görüşmesinden sonra taslağa son şeklinin verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi bekleniyor.