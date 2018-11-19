Seyahat acentelerine 943 milyon lira ödenek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bir sunum yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu yıl 40 milyon turist ile rekor beklediklerini belirtti.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED Turist getiren acentelere 'uçuran' destek

"2016'da yaşadığımız sıkıntılı süreçten sonra 2017'de süratle toparlanan turizm sektörümüz, 2018'in üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 23'lük artışla yaklaşık 32 milyon turiste ulaştı, yıl sonu itibarıyla 40 milyon rakamı aşılarak Türkiye rekoru kırılacak" diyen Ersoy, 2019'da nitelikli turiste odaklanarak turizm gelirlerinde artış elde etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Ersoy, erken rezervasyon satışlarının geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu, daha iyi bir sezon beklendiğini de kaydetti. Bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil bakanlığın 2019 yılı bütçesinin 5.66 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktaran Ersoy, bunun 1.32 milyar lirasının yatırım, 4.34 milyar lirasının ise cari bütçe olarak planlandığını ifade etti.

Ersoy, seyahat acentelerine uçuş ve kruvaziyer desteği uygulaması kapsamında bütçeden 943 milyon lira ödenek ayrıldığı bilgisinı verdi.

KAPADOKYA İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Özelikle Kapadokya'da pek çok bakanlığın yetki ve sorumluluk alanlarının çakıştığını anlatan Ersoy, bürokrasiyi azaltmak üzere hazırlanan bir düzenlemenin yakında TBMM'ye sevk edileceğini söyledi.

Ersoy ayrıca, THY ile imzalanan protokol ile Direkt Turizm Hamlesi'ni hayata geçirdiklerini; bu doğrultuda, 2019 Nisan ayı itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına tarifeli uçuşların başlatılacağını ifade etti.