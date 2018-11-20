Burj Al Babas projesini hayata geçiren şirket için iflas kararı

Bolu’da hayata geçirilen ve son dönemde sosyal medyada tartışma konusu olan Burj Al Babas adlı projeyi hayata geçiren şirket için mahkeme iflas kararı verdi. 732 villa, AVM, otel ve iki kongre merkezinin yer aldığı projede, yabancı yatırımcılara 350 mülk satılmıştı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Mudurnu'da 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Burj Al Babas adlı projenin sahibi şirket için mahkeme iflas kararı verdi. Geçen haziran ayında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunan Sarot Group bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'ne 3 ay süre verilmişti.

9 Kasım 2018 günü yapılan duruşmada komiser heyetinin gönderdiği raporu dikkate alan mahkeme heyeti, konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını belirterek iflas kararı verdi.

40 MİLYON LİRA BORÇ

Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, iflas kararını temyize götüreceklerini söyledi. Şirketin taşeron firmalara 40 milyon lira civarında borcu olduğunu kaydeden Yerdelen, "732 villa, AVM, otel ve iki kongre merkezinin yer aldığı projede yabancı yatırımcılara 350 mülk sattık. Ancak seçimden sonra Dubai, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerden alıcılar taksit ödemelerini yapmamaya başladı. Art niyetli olsak kaçar giderdik. İflas kararını kaldırıp, yapımı başlayan 587 villanın inşaatını tamamlayacağız" diye konuştu. Son dönemde sosyal medyada projenin mimarisinin ve yoğunluğunun tartışma konusu olduğunun hatırlatılması üzerine Yerdelen şunları söyledi:

© Fotoğraf : DHA Angora Halı konkordato talep etti

"2011-2014 yılları arasında araziyi topladık. Ardından İçişleri Bakanlığı'na projemizi sunduk ve ‘Kamu yararı vardır' belgesi aldık. Valilik toprak incelemesini, belediye imar planını yaptı. Daha sonra yabancıların taleplerini dikkate alarak projenin mimarisini geliştirdik. Tasarım yapılırken Galata ve Kız Kulesi'nden de esinlenildi. Bilgisayar başından atıp tutmakla olmaz, gelsinler Burj Al Babas'ı yerinde incelesinler."

Projenin internet sitesinde yer alan bilgilerine göre dövizle satışı yapılan villaların fiyatı 370 bin dolar ile 530 bin dolar arasında değişiyor. Devre mülk olarak da kullanılabilen yapıların içinde termal havuz ve sauna bulunuyor.