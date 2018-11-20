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08:39 20 Kasım 2018
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    beyaz et

    Marmara ve Ege'de toplam 870 beyaz et üreticisi kepenk kapattı: Gerekçe, artan maliyetler

    © AA /
    Ekonomi
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    Marmara’da 470, Ege’de 400 beyaz et üreticisi, artan maliyetler nedeniyle kepenk kapattı. Birçok bölgede ise firmalar alacaklarını tahsil edemiyor.

    Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği'nden (TÜKEBİR) alınan bilgiye göre, Sakarya-Kocaeli Bölgesi'ndeki 1465 üretici firmanın 470'i; Ege Bölgesi'ndeki 3 bin firmanın da 400'ü artan maliyetlere dayanamayıp üretimini sonlandırdı. Ülke genelinde toplam 14 bin üretici firmanın bulunduğunu söyleyen TÜKEBİR 2. Başkanı Osman Bayraklı, bu firmaların yüzde 50'sinin Aralık ayı itibarıyla kapanacağını öngördüklerini aktardı.

    Jüpiter Kırtasiye
    © Fotoğraf : Twitter
    Jüpiter Kırtasiye kepenk kapattı: Patrona ulaşamıyoruz, içeri giremiyoruz
    Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, Türkiye'nin kanatlı sektöründe bulunan Keskinoğlu, Şenpiliç ve Erpiliç gibi sermaye grupları, ülke genelinde 14 bin üreticiyi kapsayan 18 entegre tesiste üretim yaptırıyor. Sermayedarların karşıladığı tek girdi ise yem ve civciv. Entegre tesisler, elektrik, kömür, çeltik, işçilik ve altlık gibi diğer tüm giderleri kendileri karşılamak zorunda. Ancak son bir yılda yüksek kurun etkisiyle ortalama yüzde 52.5 artan girdi maliyetleri, bazı kalemlerde yüzde 100'ü bulunca, tesisler bu yükün altından kalkamamaya başladı. Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki entegre tesislerde yıllardır fason üretim yapan firma yetkilileri, "Son 3 yılda hiç zam almadık ama artan maliyetlerle baş etmeye çalışıyoruz. Cebimizden verip, üretime devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

    Geçen yıl 300 TL olan bir ton çeltiğin bu yıl 600 TL'ye; bir ton kömürün ise 600 TL'den 1000-1250 TL'ye çıktığını belirten TÜKEBİR 2. Başkanı Bayraklı, "Sektörün bir dönemi 45 gündür. Bu süre içinde yalnızca elektriğe ödememiz gereken miktar geçen yıl 4 bin lira iken, bu yıl 7 bin 500 liraya çıktı" dedi. Ege Bölgesi'nde üretim yapan, aynı zamanda TÜKEBİR Genel Başkan Yardımcısı olan Mazlum Öztürk de "Elektrik borcumu kapamak için 2 tane jeneratörümden birini, 70 bin TL değerinde iken 25 bin TL'ye satmak zorunda kaldım. Entegre tesisler borçlarını ödeyemediği için ekipmanını satıp, tek tek kapanıyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    borç, TL, dolar, tavuk, maliyet, Et üreticileri, Beyaz et, Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR), Osman Bayraklı, Türkiye
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