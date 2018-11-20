Marmara ve Ege'de toplam 870 beyaz et üreticisi kepenk kapattı: Gerekçe, artan maliyetler

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği'nden (TÜKEBİR) alınan bilgiye göre, Sakarya-Kocaeli Bölgesi'ndeki 1465 üretici firmanın 470'i; Ege Bölgesi'ndeki 3 bin firmanın da 400'ü artan maliyetlere dayanamayıp üretimini sonlandırdı. Ülke genelinde toplam 14 bin üretici firmanın bulunduğunu söyleyen TÜKEBİR 2. Başkanı Osman Bayraklı, bu firmaların yüzde 50'sinin Aralık ayı itibarıyla kapanacağını öngördüklerini aktardı.
Geçen yıl 300 TL olan bir ton çeltiğin bu yıl 600 TL'ye; bir ton kömürün ise 600 TL'den 1000-1250 TL'ye çıktığını belirten TÜKEBİR 2. Başkanı Bayraklı, "Sektörün bir dönemi 45 gündür. Bu süre içinde yalnızca elektriğe ödememiz gereken miktar geçen yıl 4 bin lira iken, bu yıl 7 bin 500 liraya çıktı" dedi. Ege Bölgesi'nde üretim yapan, aynı zamanda TÜKEBİR Genel Başkan Yardımcısı olan Mazlum Öztürk de "Elektrik borcumu kapamak için 2 tane jeneratörümden birini, 70 bin TL değerinde iken 25 bin TL'ye satmak zorunda kaldım. Entegre tesisler borçlarını ödeyemediği için ekipmanını satıp, tek tek kapanıyor" diye konuştu.
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