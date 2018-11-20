Dolar/TL kurunda son durum

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu havaya paralel yönünü aşağı çeviren dolar/TL, bu sabah 5.32 seviyelerinde güne başladı.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Artık Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız

Dolar/TL su sabah uluslararası piyasalarda güne 5.3291 TL seviyesinden başladı. Bankacılar TL'ye yön veren önemli bir haber akışının olmadığını ancak gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazancının TL'ye de yansıdığını belirtti. Kur dün 5.30 TL seviyesine kadar gerilemişti.

Geçen haftaya 5.50 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması nedeniyle daha az borçlanması, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile ilişkilerde iyileşme beklentisiyle yönünü aşağı çevirmişti. Kur geçen hafta Perşembe akşamı FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin gelen haberlerle sert gerilemiş yüzde 2'yi aşan düşüşle 5.33'lere kadar çekilmişti.