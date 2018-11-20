SGK'dan prim borçlularına yeni hak

Prim borçlarını düzenli ödemesine rağmen son 1 yılda borçlarını ödeyemeyenlere yeni bir taksitlendirme hakkı sağlandı.

Prim borçlularına yönelik yeni düzenlemeye gidildi. Prim borçlarını düzenli ödemesine rağmen son 1 yılda borçlarını ödeyemeyenlere yeni bir taksitlendirme hakkı sağlandı. Zor durumdaki işverenler prim borcunu 60 aya kadar taksitlendirebilecek. 500 bin TL'ye kadar olan borçlarda teminat da aranmayacak.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre işverenlere getirilen kolaylıklar şöyle:

— Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.

— Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ila yüzde16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.

— 500 bin TL'ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500 bin TL'yi aşan kısım için ise yüzde 25'i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

— Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.

— Borç miktarı 2 milyon TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda kanunda sınır konulmuyor.

— Borç miktarı 2 milyon TL'nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değeri 2 milyon TL'yi aşmamalı.