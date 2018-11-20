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12:50 20 Kasım 2018
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    soğan

    Bakanlık fiyatı ikiye katlanan soğanın peşinde

    © AA /
    Ekonomi
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    Fiyatı bir haftada ikiye katlanarak 5 lirayı bulan soğanı izleyen Ticaret Bakanlığı ekipleri Ankara'daki depolarda 200 bin ton stok olduğunu belirtti. Toptancılar, yeni ürün çıkana kadar fiyat artışının devam edeceğini ileri sürerken, pazarcı esnafı da tedbir alınmazsa soğan fiyatının yılbaşına kadar 10 lirayı bulacağını savundu.

    Ülkenin soğan üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştiren Ankara Polatlı'daki depoları inceleyen Ticaret Bakanlığı ekipleri, 24 depodan sadece üçünün satış yaptığını, diğerlerinin 'fiyat daha da yükselecek' diye beklediğini saptadı.

    soğan
    © Fotoğraf : DHA
    Soğanın fiyatı yüzde 100 arttı
    Ekiplerin raporunda, "24 adet depoda inceleme yapıldı. İnceleme yapılan depolarda 50 bin ton soğan bulunduğu tespit edildi. 24 depodan sadece üç adedinde satışın yapıldığı, diğer depoların kilitli olduğu gözlemlendi" denildi.

    Milliyet'te yer alan habere göre, soğanın üreticiden çıkış fiyatının 2-2.5 lira aralığında, tüccar satış fiyatının ise 3 lira civarında olduğu belirtilen raporda, "Satış yapılan işletmelerin üçte bir oranında satış gerçekleştirdiği görüldü" denildi.

    '200 BİN TON SOĞAN DEPOLARDA TUTULUYOR'

    Gözlemlerin yanı sıra ekiplerin ilçede yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda şu ifadeler kullanıldı:

    ATB Başkanı Ali Çandır
    © Fotoğraf : DHA
    ATB Başkanı Çandır: Soğanın yüzde 80'i depolarda çürüdü, fiyatı 10 kat artacak
    "Görüşmelerde soğan üretiminde hastalık yaşandığı ve tarladan çıkan soğanın yüzde 20-30'unun kayba uğradığı belirtildi. Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı Polatlı İlçe Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmede yaklaşık 200 bin ton soğanın depolarda tutulduğu bildirildi."

    Çiftçi ve tüccarın fiyat artış beklentisi nedeniyle satış yapmadığı kaydedilen raporda, "Özellikle Adana'da hasat mart sonu ya da nisan başı başlayacağından, o güne kadarki beklenti fiyatların daha da artacağı yönünde olduğundan satış konusunda çekimser davranıldığı görüldü. Bir diğer tehlike ise hastalık nedeniyle soğanın depolardaki zayi oranın artması" denildi.

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    Etiketler:
    stok, Soğan, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Polatlı, Türkiye, Ankara
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