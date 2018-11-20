Bakanlık fiyatı ikiye katlanan soğanın peşinde

Ülkenin soğan üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştiren Ankara Polatlı'daki depoları inceleyen Ticaret Bakanlığı ekipleri, 24 depodan sadece üçünün satış yaptığını, diğerlerinin 'fiyat daha da yükselecek' diye beklediğini saptadı.
Milliyet'te yer alan habere göre, soğanın üreticiden çıkış fiyatının 2-2.5 lira aralığında, tüccar satış fiyatının ise 3 lira civarında olduğu belirtilen raporda, "Satış yapılan işletmelerin üçte bir oranında satış gerçekleştirdiği görüldü" denildi.
'200 BİN TON SOĞAN DEPOLARDA TUTULUYOR'
Gözlemlerin yanı sıra ekiplerin ilçede yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda şu ifadeler kullanıldı:
Çiftçi ve tüccarın fiyat artış beklentisi nedeniyle satış yapmadığı kaydedilen raporda, "Özellikle Adana'da hasat mart sonu ya da nisan başı başlayacağından, o güne kadarki beklenti fiyatların daha da artacağı yönünde olduğundan satış konusunda çekimser davranıldığı görüldü. Bir diğer tehlike ise hastalık nedeniyle soğanın depolardaki zayi oranın artması" denildi.
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