Albayrak: Gıda enflasyonuyla mücadelede stratejik yol haritası hazırlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekim ayında cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik. Belki tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir" dedi. Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadele noktasında orta ve uzun vadeli stratejik yol haritası hazırladıklarını söyledi.

22. International Business Forumu'nda (IBF-Uluslararası İş Forumu) konuşan Albayrak, "2019'a girerken makro ekonomik göstergeleri detaylı analiz ederek stratejilerimizi buna göre yaptık. Reel sektör ve bankacılık sektörümüzü güçlendiriyoruz. İkinci hedefimiz ise bütçemiz" ifadesini kullandı.

© AA / Ali Atmaca Albayrak: Cari denge büyük bir sürprize gebe

Albayrak, "Kasım ve aralık ayı rakamlarında ciddi bir iyileşme ile enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice yakalayacağız" diye konuştu.

"Kredi faizleri yüzde 25'lerin altına inmeye başladı, aralık ayında daha da düşecek" diyen Albayrak, tarımda erken uyarı sistemini devreye alacaklarını, gıda enflasyonuyla ilgili stratejik bir yol haritası hazırladıklarını belirtti.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— Ekim ayında cari fazla vereceğimizi birçok ortamda ifade ettik. Belki tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir.

'200 BİN TON SOĞANIN STOKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ'

© AA / Bakanlık fiyatı ikiye katlanan soğanın peşinde

- Hal Yasası'nı da en iyi şekilde uygulamaya sokacağız. Fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz.

— Polatlı'da 200 bin ton soğanın fiyatlar yükselir diye stoklandığı tespit edildi. Denetimler sürüyor, sürecek.

— Enflasyonda ekim ayında başlayan yavaşlama sürecinin pozitif etkisini kasımda göreceğiz.

— Kredi faizlerinde yüzde 25'lerin altına inmeye başladık, bu trend aralık ayında daha da düşecek.