'ABD ve AB ülkelerinden yatırımcılar Kırım'da projeler gerçekleştiriyor'

Kırım Ekonomik Kalkınma Bakanı Birinci Yardımcısı Andrey Kulik, ABD ve AB ülkelerinden yatırımcıların yarımadada projelerini gerçekleştirdiğini, ancak isimlerinin uygulanan yaptırım rejimi nedeniyle açıklanmadığını belirtti.

© AP Photo / Federico Gambarini Eski Almanya Başbakanı Schröder: Kırım, Rusya toprağı olarak tanınmalı

Gazetecilere konuşan Kulik, ‘Yarımadada faaliyet gösteren yatırımcılar arasında Avrupa ülkeleri, İtalya, Almanya, Doğu Avrupa’dan iş adamları yer alıyor. ABD’liler de var. Ancak birçoğu, uygulanan yaptırımlar yüzünden isimlerinin açıklanmasını istemiyor’ ifadelerini kullandı.

Kulik, Kırım’da yürütülen yatırım projelerinin genellikle başarılı olduğunu dile getirerek, bunun bir sürü örneğinin tarım, restorancılık ve otelcilik, gıda işleme alanlarında mevcut olduğunu kaydetti.

Kırım’ın Rusya ile birleşmesi ve Ukrayna’daki durumun istikrarsılşamasının ardından Temmuz 2014’te başta ABD olmak üzere AB üyesi ülkeler Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım kararı almıştı.