Ekimde konut satışları yüzde 19 arttı

TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekimde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.2 oranında artarak 146 bin 536 oldu.
İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.1 oranında azalış göstererek 8 bin 65'e geldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5.5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 164 konut satışı ve yüzde 26.8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 8.5 ile Bartın oldu.
YABANCILARA SATIŞTA İLK SIRADA İSTANBUL VAR
İstanbul'u sırasıyla bin 160 konut ile Antalya, 448 konut satışı ile Bursa, 392 konut satışı ile Ankara ve 321 ile Yalova izledi.
Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den bin 439 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 557 konut ile İran, 378 konut ile Kuveyt, 341 konut ile Almanya ve 336 konut ile Rusya izledi.
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