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16:43 21 Kasım 2018
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    İstanbul, inşaat, konut

    Ekimde konut satışları yüzde 19 arttı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.2 artarak 146 bin 536 oldu. Yabancıya satışta büyüme ise yüzde 134.4 oldu.

    TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekimde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.2 oranında artarak 146 bin 536 oldu.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
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    İstanbul 27 bin 156 konut satışı ve yüzde 18.5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 13 bin 430 konut satışı ve yüzde 9.2 pay ile Ankara, 7 bin 419 konut satışı ve yüzde 5.1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Hakkari ve Ardahan, 79 konut ile Bayburt oldu.

    İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.1 oranında azalış göstererek 8 bin 65'e geldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5.5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 164 konut satışı ve yüzde 26.8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 8.5 ile Bartın oldu.

    YABANCILARA SATIŞTA İLK SIRADA İSTANBUL VAR

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    İstanbul'da konut fiyatları bir yılda yüzde 6.3 düştü
    Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134.4 artarak 6 bin 276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2018'de ilk sırayı 2 bin 283 ile İstanbul aldı.

    İstanbul'u sırasıyla bin 160 konut ile Antalya, 448 konut satışı ile Bursa, 392 konut satışı ile Ankara ve 321 ile Yalova izledi.

    Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den bin 439 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 557 konut ile İran, 378 konut ile Kuveyt, 341 konut ile Almanya ve 336 konut ile Rusya izledi.

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    Etiketler:
    konut, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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