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11:39 21 Kasım 2018
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    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

    EPDK Başkanı Yılmaz: Vatandaş akaryakıtta ucuz olanı tercih etsin

    EPDK
    Ekonomi
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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kredi kartına farklı fiyata ilişkin bir karar alınması söz konusu değil. Kredi kartına farklı fiyat kararı BDDK'nın alanına girer" dedi.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz
    © AA /
    EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik zammı açıklaması: Maliyetleri göz önünde bulunduruyoruz, zamlar astronomik değil
    "Kredi kartına farklı fiyata ilişkin bir karar alınması söz konusu değil. Kredi kartına farklı fiyat kararı BDDK'nın alanına girer" diyen Yılmaz, devamında "Kredi kartından ilave bedel alamazlar. Bu kanunda açıkça belirtilmiş. PUİS bununla ilgili Ticaret Bakanlığı bünyesindeki BDDK'dan peşin satışta indirim yapabileceklerine dair görüş alabilirler. Nakit ödemeye ilişkin indirim kararına mevzuatta engel yok" ifadesini kullandı.

    "Üye iş yerleri mal ve hizmet alımlarının bedelini kabul etmek zorundadır. İlave bir ödemede bulunması istenemez. Bu talep olumlu mu onu da irdelemek lazım" görüşünü dile getiren Yılmaz şunları kaydetti:

    — Motorin fiyatları benzin fiyatlarından daha fazla oldu. Promosyonlu satış devrine ilişkin olarak da Türkiye'nin gündeminde eskiden promosyon yarışı vardı. Bu bir şekilde finanse ediliyor. Bayilerin şikayeti var dağıtım şirketleri şeffaf değil diyorlar. Şeffaflık bizim kurumun olmazsa olmazı. Sendikalardan bayileri eğitmelerini bekliyoruz. Yüzde 43 maliyetleri bayi karşılamış. Toptancı bir şirketin promosyona katılmasıyla perakendecinin promosyona katılım oranının aynı olması doğru mu değil mi PÜİS buna çalışsın.

    — Akaryakıtta vatandaşa önerimiz ucuz olanı tercih etsin.

    — Maliyetlere göre nihai karar veriliyor. Bununla ilgili döviz var. Enflasyon var. Hepsiyle ilgili paket oluşturup ondan sonra tarifelerimizi oluşturuyoruz. Ben de bir elektrik kullanıcısıyım ve doğalgaz tüketicisiyim. Fiyatları adil bir noktada belirliyoruz. Doğalgazla ilgili BOTAŞ da bizimle aynı hassasiyette hareket ediyor. Arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor.

     

     

    Etiketler:
    elektrik, zam, döviz, Akaryakıt, doğalgaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mustafa Yılmaz, Türkiye
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