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16:43 21 Kasım 2018
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    İstanbul Havalimanı açılışı

    Üçüncü havalimanında uzayan işleri gerekçe gösteren DSG İnşaat, konkordato ilan etti

    © AP Photo / Emrah Gurel
    Ekonomi
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    Üçüncü havalimanı, Rixos, Swissotel ve Four Seasons otelleri gibi yapıların inşaatlarında görev alan DSG İnşaat, konkordato ilan etti. DSG İnşaat Genel Müdürü Cem Itırak, üçüncü havalimanındaki inşaat işinin 8 ayda bitmesi gerektiğini fakat İGA'nın yer tesliminde geciktiği iddiasıyla inşaatın 30 ay sürdüğünü ifade etti.

    Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, üçüncü havalimanının bir bölüm kaba inşaatını, ince inşaatını ve asma tavan işlerini yapan DSG İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki işleri uzadığı için konkordato ilan etti.

    İstanbul, inşaat, konut
    © REUTERS / Murad Sezer
    Vergi rekortmeni inşaat şirketinden konkordato ilanı
    Şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

    DSG İnşaat Genel Müdürü Cem Itırak, 2014 yılının sonlarına doğru Türkiye pazarına döndüklerini ifade ederken, üçüncü havalimanındaki inşaat işinin 8 ayda bitmesi gerektiğini fakat İGA'nın yer tesliminde geciktiği iddiasıyla inşaatın 30 ay sürdüğünü ifade etti.

    Itırak, "7.9 milyon TL'lik bir kaba inşaat işi aldık. 8 ayda bitmesi gerekiyordu. İGA'nın yer teslim problemlerinden dolayı 30 ay sürdü. Bize yer teslim etme konusunda orada sıkıntı yaşandı. Bizim en büyük şanssızlığımız da maalesef son kapatılan kara parçası, bizim inşaatını yaptığımız alana denk geldi. PB 5 iskele binası… Bizi bu duruma getiren budur" diye konuştu.

    DSG'nin konkordato başvurusunun ardından üçüncü havalimanındaki görevi sona erdi.

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    Etiketler:
    konkordato, üçüncü havalimanı, DSG İnşaat, İGA Havalimanı AŞ, İstanbul
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