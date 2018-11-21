IKEA 7 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

IKEA, bir taraftan işten çıkarma yaparken diğer taraftan da "yeni mağaza formatlarıyla dijital konulara yatırım yaparak" 11 bin 500 yeni istihdam yaratmayı öngördüğünü açıkladı. Beklenen işten çıkarmalar şirketin toplam işgücünün yaklaşık yüzde beşine denk geliyor.
'DÜZENLEDİĞİMİZ YOLU BASİTLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'
IKEA Group CEO'su Jesper Brodin, organize olma şekillerini basitleştirmeleri gerektiğini belirterek, "Düzenlediğimiz yolu basitleştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda kaynaklara çok farklı şekillerde yatırım yaptık. Ve dürüst olmak gerekirse, şimdi, organizasyonumuzun bazı bölümlerinde, iki kez tekrarlanan işimiz olduğunu görüyoruz" dedi.
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