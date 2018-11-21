IKEA 7 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

IKEA Group, başta merkezi destek görevlerinde bulunan idari personel olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

© Fotoğraf : Facebook İtalya'da bir IKEA mağazası kış boyunca sokak hayvanları için barınak olacak

Türkiye'de de şubeleri bulunan İsveçli mobilya devi IKEA, birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

IKEA, bir taraftan işten çıkarma yaparken diğer taraftan da "yeni mağaza formatlarıyla dijital konulara yatırım yaparak" 11 bin 500 yeni istihdam yaratmayı öngördüğünü açıkladı. Beklenen işten çıkarmalar şirketin toplam işgücünün yaklaşık yüzde beşine denk geliyor.

'DÜZENLEDİĞİMİZ YOLU BASİTLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

IKEA Group CEO'su Jesper Brodin, organize olma şekillerini basitleştirmeleri gerektiğini belirterek, "Düzenlediğimiz yolu basitleştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda kaynaklara çok farklı şekillerde yatırım yaptık. Ve dürüst olmak gerekirse, şimdi, organizasyonumuzun bazı bölümlerinde, iki kez tekrarlanan işimiz olduğunu görüyoruz" dedi.