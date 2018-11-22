Dolar 5.30'un altında

Dün gece saatlerinde 5.27 seviyesine kadar düşerek rekor sonrası en düşük seviyeyi gören dolar/TL kuru bugün 5.34'ün üzerine atak yapmasının ardından 5.30'un altına geriledi.

Gün içinde en yüksek 5.3445, en düşük 5.2790 seviyelerini gören kur 5.2970'den alıcı buldu. Euro/TL yüzde 0.20 yükselişle 6.0525'de yer aldı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, doların küresel piyasalarda hafif aşağı yönlü hareketi gelişmekte olan para birimlerine ve dolayısıyla TL'ye destek oluyor.

Bir süredir dolar/TL'de 5.30 altına geçiş isteği olduğunu belirten uzmanlar, kısa vadede TL lehine fiyatlamanın devamını bekliyor. Uzmanlara göre 5.10'lara yakın yerlerde görülebilecek alımlarla kurda yeniden yükseliş yaşanması muhtemel.