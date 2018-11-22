Dolar 5.30'un altında

Dün gece saatlerinde 5.27 seviyesine kadar düşerek rekor sonrası en düşük seviyeyi gören dolar/TL kuru bugün 5.34'ün üzerine atak yapmasının ardından 5.30'un altına geriledi.
Dünya gazetesinin aktardığına göre, doların küresel piyasalarda hafif aşağı yönlü hareketi gelişmekte olan para birimlerine ve dolayısıyla TL'ye destek oluyor.
Bir süredir dolar/TL'de 5.30 altına geçiş isteği olduğunu belirten uzmanlar, kısa vadede TL lehine fiyatlamanın devamını bekliyor. Uzmanlara göre 5.10'lara yakın yerlerde görülebilecek alımlarla kurda yeniden yükseliş yaşanması muhtemel.
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