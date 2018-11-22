Negmar'dan İDO'ya 'haksız rekabet' yanıtı

İDO 19 Kasım'daki açıklamasında 'Eskihisar/Topcular arasında Negmar şirketinin yan kuruluşlarına İzmit Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile bedelsiz iskele tahsis edilerek İDO'nun büyük bir gelir kaybına uğratıldığı'nı öne sürmüştü.
Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, Negmar'dan yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul halkının da yakından takip ettiği gibi, geçtiğimiz hafta İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. tarafından iç hatlardaki deniz otobüsü seferlerinin durdurulmasına karar verilmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ardından ilgili şirket iç hat seferlerini neden durdurduğunu kamuoyuna açıklamak zorunluluğu hissetmiş ve önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, sonrasında da aralarında şirketimizin de bulunduğu birçok kurum ve kuruluşa karşı suçlamalar yöneltmiştir.
'İDDİALARIN HİÇBİRİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'
İlgili şirketin basın açıklamasında ve onu takip eden haber ve köşe yazılarında şirketimize yöneltilen iddiaların hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir belediyeden iskele tahsisi yapılmadığı gibi, bahse konu iskelelerin izinleri İDO A.Ş.'nin özelleştirilmesinden çok önce, gündemde dahi yokken alınmış ve yapılmıştır.
'DAHA KALİTELİ VE DAHA UCUZ TAŞIMACILIK HİZMETİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Söz konusu şirketin basın açıklamasını ve onu takip eden köşe yazıları ve haberlerde yapılan haksız ve asılsız ithamları üzülerek izlediğimizi, haksız ve asılsız ithamlara karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızı belirtmek isteriz. Negmar olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Marmara Denizi'nde daha kaliteli ve daha ucuz taşımacılık hizmeti vermeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."
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