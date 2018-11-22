Yandex'ten Alibaba'ya rakip: Türkiye'den de ürünler var

Rusya'nın en büyük ticaret platformlarından Yandex.Market, Alibaba'ya rakip olacak uluslararası alışveriş sitesi kurdu. bringly.ru adresinde hizmet verecek sitede Türkiye'den de satış yapılabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre beta rejimde test amaçlı olarak yayına açılan sitede Türkiye, Güney Kore, Çin, Almaya, İngiltere, İsrail ve diğer ülkelerden giyecek, kozmetik ürünleri, ayakkabı, elektronik eşya, gibi ürünler satışa sunuldu.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Yandex.Market'le Hepsiburada Türkiye menşeili ürünlerin satışı için anlaştı

Pazar yeri modeline göre faaliyet yürütülen sitede satıcılar, kendi tekliflerine yer veriyor ve satılan ürün kategorisine göre her satıştan belirli bir yüzde ödüyor.

Yandex.Market Uluslararası Geliştirme Müdürü Aleks Vasilyev, uluslararası alışverişin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Rusların üçte ikisinin yabancı internet mağazalarından alışveriş yaptığını belirtti.

Bu pazarın büyüyeceğinden emin olduklarını kaydeden Vasilyev, tüketicilerin seçeneklerini çeşitlendirmek istediklerini kaydetti.

bringly.ru'nun iOS ve Android tabanlı cihazlar için mobil uygulaması da mevcut.