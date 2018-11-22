Yandex'ten Alibaba'ya rakip: Türkiye'den de ürünler var

Şirketten yapılan açıklamaya göre beta rejimde test amaçlı olarak yayına açılan sitede Türkiye, Güney Kore, Çin, Almaya, İngiltere, İsrail ve diğer ülkelerden giyecek, kozmetik ürünleri, ayakkabı, elektronik eşya, gibi ürünler satışa sunuldu.
Yandex.Market Uluslararası Geliştirme Müdürü Aleks Vasilyev, uluslararası alışverişin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Rusların üçte ikisinin yabancı internet mağazalarından alışveriş yaptığını belirtti.
Bu pazarın büyüyeceğinden emin olduklarını kaydeden Vasilyev, tüketicilerin seçeneklerini çeşitlendirmek istediklerini kaydetti.
bringly.ru'nun iOS ve Android tabanlı cihazlar için mobil uygulaması da mevcut.
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