Rusya Merkez Bankası, ‘Mir’ kartlarının Türkiye’de çalışabilmesi için Türk bankalarıyla görüşüyor

Rusya Federasyonu Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi Dairesi Başkanı Alla Bakina, Uluslararası Ödeme Forumu’nda yaptığı açıklamada, Rusya Merkez Bankası’nın Rus ‘Mir’ ödeme sistemi kartlarının Türkiye’de çalışmasını sağlamak için bu ülkedeki bankalarla görüştüğünü belirtti.

Bakina, Türk bankalarından biriyle anlaşma imzalandığını, diğer bankalarla ise görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Rusya Merkez Bankası'nın Rus turistler arasında popüler olan Tayland, BAE ve Vietnam gibi ülkelerle de benzer görüşmeler yaptığını kaydeden Bakina, "Önümüzdeki yıl bu yönde daha fazla gelişme kaydetmeyi umut ediyorum" dedi."