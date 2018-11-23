DTÖ'den G20'ye 'ticaret savaşı' uyarısı: 5 ayda 481 milyar dolarlık ticaret tedbiri alındı

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkelerinin 2018'in 5 aylık döneminde toplam 481 milyar doları kapsayan 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir aldığını ve bunun keskin bir artış olduğunu bildirdi.

WTO'nun G20 ülkelerinin ticari önlemleri hakkındaki 20. izleme raporu yayımlandı. G20 üyesi ülkelerin, bu yılın mayıs ayı ortasından ekim ayı ortasına kadar olan dönemde toplam 481 milyar doları kapsayan 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbire başvurduğu aktarılan raporda, bu tedbirler arasında tarife artışları, ithalat yasakları ve daha sıkı gümrük prosedürlerinin yer aldığı belirtildi.

Raporda, G20 ülkeleri arasındaki yeni ithalat kısıtlayıcı tedbirlerin bir önceki döneme göre 6 kat artarak rekor seviyeye ulaştığı, bunun WTO'nun G20 ticaretini izlemeye başladığı 2012'den bu yana en yüksek oran olduğu vurgulandı.

'ULUSLARARASI TOPLUM İÇİN CİDDİ BİR ENDİŞE KAYNAĞI'

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI Alibaba kurucusu Ma: Ticaret savaşı bu dünyadaki en aptalca şey, kimse serbest ticareti durduramaz

Örgütün Genel Direktörü Roberto Azevedo, raporun 481 milyar dolar değerindeki ticareti kapsayan kısıtlayıcı tedbirlere yönelik olgular sunduğunu belirterek, "Bu raporun bulguları, G20 hükümetleri ve tüm uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. "Daha fazla gerginlik gerçek bir tehdit olmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Azevedo, mevcut trendin bu şekilde devam etmesi durumunda dünya genelindeki büyüme, iş ve tüketici fiyatları üzerindeki potansiyel etkileriyle ekonomik risklerin artacağı uyarısında bulundu.

Azevedo, "WTO, durumu sakinleştirme çabalarını desteklemek için elinden geleni yapıyor ama çözüm bulmak için siyasi bir irade ve G20'den liderliğe gerek duyulacak." yorumunu paylaştı.

ABD İLE ÇİN ARASINDA 'TİCARET SAVAŞI'

G20 ülkelerinden ABD — Çin arasında "ticaret savaşı" olarak tanımlanan süreç, ABD'nin temmuz 2018'de Çin'den ithal ettiği çok sayıda ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi uygulamasıyla başlamıştı. Çin de karşı önlem olarak ABD’den ithal ettiği bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirmişti. Eylül sonunda, ABD Çin’den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük tarifesi uygulamaya başlarken, Çin ABD’den ithal ettiği 60 milyar dolarlık ürüne yönelik benzer uygulamaya geçmişti.

Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya ticaretinin de yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiren G20 ülkeleri Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği'nden oluşuyor.

WTO, 1948'de yürürlüğe giren Gümrük ve Ticarette Genel Anlaşma’nın (GATT) devamı olarak 1995'de Cenevre'de kuruldu. 164 üyesi ile dünya ticaretinin yüzde 98'ini temsil eden WTO, ülkeler arasındaki ticaretin etkin şekilde gerçekleştirilmesi, haksız ticari uygulamaların engellenmesi için faaliyet gösteriyor.