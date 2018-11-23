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11:27 23 Kasım 2018
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    popcorn

    Yüksek maliyet popcorn ihracatını durdurdu

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Yurtiçinde fiyatları dengelemek için Ticaret Bakanlığı'nca yemlik mısır ihracatının durdurulması sonucu uluslararası gözetim firmalarının denetimine tabi tutulan popcorn ihracatı, yüksek ihracat maliyetleri sebebiyle durdu.

    Dünya gazetesinden Burçak Görel'in haberine göre, ihracat yasaklarının doğru uygulanmadığını belirten sektör temsilcileri, popcorn ihracatındaki engellerin kaldırılmasının ve denetimin devlet tarafından yürütülmesini talep etti.

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    © Fotoğraf : Sütaş
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    Akdeniz Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye'de son dönemde uygulanan ihracat yasaklarıyla ilgili önemli uygulama eksiklikleri olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

    "Popcorn ihracatı, yemlik mısır ihracatındaki yasaktan dolayı engellenmeye çalışılıyor. Ancak burada bir yanlış anlama var. Yanlış anlaşılma dolayısıyla popcorn yemlik mısır gibi algılanıyor, izne tabi tutuluyor, ekstradan gözetim belgesi isteniyor, TMO'dan izin aldırılıyor. Popcorn ihracatında ihracatçının önüne çıkan bürokratik engeller ve denetlemedeki yüksek maliyetler popcorn ihracatını imkansız hale getiriyor."

    'YEMLİK MISIR VE POPCORN İHRACAT NOKTASINDA AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ'

    İthalat/İhracat
    © AA /
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    Türkiye'nin popcorn ithalatı yapan bir ülkeyken mevcut durumda popcorn ihracatı yapmaya başlayarak hububat bakliyat sektöründe önemli bir ihracat kalemi yarattığının altını çizen Arslan, popcorn ihracatı denetlemeleri esnasında uluslararası gözetim firmalarının uyguladığı yüksek ihracat maliyetlerinin ihracatı durma noktasına getirdiğini söyledi.

    Arslan, yemlik mısırın ve popcornun ihracat noktasında ayrı değerlendirilmesi gerekliğini vurgulayarak, "Yemlik mısır ve popcorn farklı ihracat ürünleridir. Örneğin popcorn on binlerce ton ihraç edilmez, konteynerlerle ihracatı yapılır. Yemlik mısır ise konteyner ile ihraç edilmez. En azından konteyner bazında yapılan ihracata istisnai bir rahatlık getirilmeli" önerisinde bulundu.

    Etiketler:
    patlamış mısır, popcorn, ihracat, ithalat, Akdeniz Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği, Türkiye
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