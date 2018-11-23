Mektebim Okulları'nın kurucusu konkordato istedi

Cumhuriyet'in haberine göre mahkeme, şirketi hacizlere karşı korumaya aldı ve yirket faaliyetlerinin denetimi için 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.
Mektebim Okulları'nı kuran Ümit Kalko, şirketin yüzde 30 hissesini Suudiler'e satmıştı. Kalko, şirketin yüzde 30 hissesini ise Ethem Sancak'ın kardeşlerine sattı. Bundan 2 ay önce de sahibi olduğu hissesinin yüzde 25'ini Sancaklar'a devreden Kalko, kurucusu olduğu okulda yüzde 5 hissedar konumuna düştü.
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