BDDK'dan yeni düzenleme: Kredi kartlarında taksit sınırı artıyor

BDDK'nın kredi kartlarında yönetmelik değişiklik taslağı ile kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurtiçi harcamalarında 6 ay taksit sınırı 9 aya çıkarılacak. Cep telefonu için taksit sınırı da yeniden belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla ilgili yeni bir yönetmelik değişiklik tastağı hazırladı.

Taslak ile kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında 6 ay taksit sınırı 9 aya çıkarılacak.

BDDK finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı da yayınladı.

3.500 TL'NİN ALTINDAKİ CEP TELEFONU KREDİLERİNDE VADE 12 AYA ÇIKARILDI



Buna göre, fiyatı 3.500 TL'nin altında olan cep telefonu kredilerinde vade 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Ocak 2019 sonuna kadar bu tutarın altındaki telefonlarda 12 ay vade uygulanacak.