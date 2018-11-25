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17:39 25 Kasım 2018
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    Mudurnu, şato, ev

    Şato tipi villa projesi iflas ettirdi

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Şato tipi mimarisiyle Türkiye'nin gündemine oturan Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Burj Al Babas projesi ekonomik nedenlerden dolayı durdu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi. Piyasaya 27 milyon dolar borçları olduğunu belirten Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise karara itiraz edeceklerini söyledi.

    Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Burj Al Babas projesi için 2011'de çalışmalara başlandı. İnşaat için kentsel sit alanı olan Mudurnu'nun üç kilometre uzağında bir bölge seçildi. Site içinde termal turizmi de yapmak isteyen Sarot Group bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi arsa topladı.

    İstanbul, inşaat, konut
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Araziler normal değerinin 4-5 katı fiyata satın alındı. 120 bin liralık arazisini Sarot Group'a 660 bin liraya sattığını belirten bir esnaf, "Şu anda villaların yapıldığı bölgede 11 dönüm arazim, üzerinde de kümesimiz vardı. Şirket bize başka bir bölgeden arazi takası teklif etti. Reddettik. Daha sonra arazimi satın almak istediler. Değeri 120 bin lira civarındaydı. Önce 200 bin lira verdiler. Yine kabul etmeyince pazarlık sürdü. Sonunda 660 bin liraya sattım" dedi.

    Projenin çiziminden sonra 750 dönüm arazi üzerinde içinde AVM, cami ve diğer sosyal donatı alanı bulunan 732 villadan oluşan Burj Al Babas projesinin inşaatına başlandı. Proje kapsamında inşaat alanı ile termal su kaynakları arasında sıcak su taşıması için 4 kilometre uzunluğunda borular döşendi.

    KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR, MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

    İnşaat devam ederken villalardan 350'si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. 2018'in başında şirket, müşterilerinden alacaklarını tahsil edemeyince villaların inşaatı sekteye uğradı. Şu ana kadar 587 villanın yapıldığı projenin inşaatı tamamen durdu. Bunun üzerine Sarot Group konkordato için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme iflas kararı verdi.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    'Konkordato ilan edenlerin yüzde 75'i inşaat sektöründen'
    Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirterek şunları söyledi:

    "2011'de arazi satın aldık. İmar planı için belediyeye müracaat ettik. Proje için ‘kamu yararı vardır' yazısı aldık. Körfez ülkelerine sattığımız villalar için 7.5 milyon dolara yakın alacağımızı tahsil edemedik. Satışlar durunca 6. ayda konkordato ilan etme kararı aldık ve mahkemeye başvurduk. Mahkeme iflas kararı verdi. Bu yanlış bir karardı. Projenin değeri 200 milyon dolar. İflas kararına itiraz edeceğiz. İçeride daha satılmayan 250 villamız var. AVM, otel duruyor. Sadece 100 villa satsak bu projeyi ve borcumuzu bitiririz. Bu krizi 4-5 ayda atlatacağımızı düşünüyoruz. 2019'da burayı kısmi olarak faaliyete açmayı düşünüyoruz."

    'GALATA VE KIZ KULESİ'NDEN ESİNLENDİK'

    Burj Al Babas için Galata ve Kız Kulesi'nden esinlendiklerini belirten Yerdelen, şöyle devam etti: "Bu proje için mimarlarımız yabancı mimarlarla birlikte çalıştı. Projeyi çizerken Galata ve Kız Kulesi'nden esinlendik. Yuvarlak olanı Galata, diğeri Kız Kulesi'ne benziyor. Başka yerlerde de örneğin Antalya'da benzer şatolar var. Bu mimariyi ilk biz uygulamaya koymadık."

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    Etiketler:
    iflas, inşaat, Mudurnu, Bolu, Kuveyt, Dubai, Katar, Suudi Arabistan
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