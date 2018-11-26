Dolar/TL kurunda son durum

Dolar kuru küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile kasım ayının 2. haftasında 5.50'li seviyeleri gördükten sonra geçen hafta ise 5.27-5.40 bandında dalgalanmış ve cuma günü son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.2640 seviyesine dek inerek 5.27'lerde haftayı kapatmıştı.

Dolar/TL cephesinde TL'nin değer kazanma trendi sürüyor. Brent tipi ham petrol fiyatlarının sert düşüşüyle düşüşle varil başına 60 doların altına gerilemesi, ABD'de ham petrol fiyatının 50 doları zorlaması TL'nin değer kazanmasını tetikleyen unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Uzmanlar, "Küresel büyüme endişeleri ve arz fazlası petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden oluyor. Enerjide tamamen dışa bağımlı olan Türkiye ekonomisi için bu büyük bir avantaj. Hem enerji faturasındaki azalış ve dolayısıyla cari açıktaki düşüş hem üretim maliyetleri ve enflasyon… Tüm makro dengeler açısından petrol fiyatı düşüşü TL pozitif. Küresel piyasalarda satış baskısının yaşandığını dönemde TL'de fiyatlanan gelişme petrol fiyatlarındaki düşüş" görüşünde.

Petrol fiyatları son 1 yılın en düşük seviyelerine gerilerken; 2014 sonlarından beri en sert aylık değer kaybını yaşadı. OPEC ülkelerin küresel arz fazlasını üretim kısarak dengeleme çalışmalarına karşın petrol fiyatlarındaki düşüş son bulmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da geçen hafta yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının Ekim başından bu yana 85 dolardan 65 doların altına kadar gerilediğine de dikkat çekerek "Son dönemdeki düşüş ülkemiz gibi petrol ithalatçısı ekonomiler için olumlu" demişti.

26 Kasım sabahında dolar kuru 5.30 TL'nin altında güne başladı. Euro/TL ise 6 lira bandında dalgalanıyor

Piyasalarda iç siyasi gündem de yakından izleniyor. Yerel seçim öncesi ittifak arayışları takip ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin piyasalar kapalıyken yaptığı 3 ilde aday çıkarılmayacağına ve AK Parti'ye tam destek verileceği açıklamasının olumlu yansımaları bekleniyor.

Dışarıda ise ABD — Türkiye ilişkileri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları ve Brexit süreci ile Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan askeri gerilimin yankıları izleniyor.